Porsche fa marcia indietro sull’elettrico: tornerà un SUV compatto a benzina sotto la Cayenne

La retromarcia sull’elettrico non è più un tabù, nemmeno a Zuffenhausen. Porsche, seguendo una tendenza che coinvolge anche altri grandi costruttori, sta riconsiderando in modo concreto i propri piani full electric. E oggi arriva una conferma importante: rendere la Macan un modello esclusivamente elettrico è stato un errore.

Un’ammissione che pesa, perché riguarda uno dei modelli più venduti e strategici del marchio.

Blume ammette l’errore: “Sulla Macan ci siamo sbagliati”

A parlare è Oliver Blume, ex CEO Porsche fino all’inizio del 2026. In un’intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, Blume ha riconosciuto che la decisione presa nel 2019 — eliminare la Macan a benzina per puntare solo sull’elettrico — non ha prodotto i risultati attesi.

“Sulla Macan ci siamo sbagliati”, ha dichiarato Blume senza mezzi termini.

Una presa di posizione netta, che riflette il cambio di scenario del mercato auto negli ultimi anni.

Macan EV: debutto difficile per il SUV elettrico Porsche

Il debutto della Macan elettrica, avvenuto all’inizio del 2024, non è passato inosservato. Da un lato lo scetticismo dei puristi, dall’altro la convinzione che per molti clienti Macan il marchio contasse più del tipo di motore.

La realtà, però, si è rivelata più complessa: domanda in rallentamento per i SUV elettrici premium, prezzi elevati e un quadro normativo sempre più articolato hanno reso la Macan EV un prodotto più difficile da vendere rispetto alle aspettative iniziali

Porsche torna ai motori termici (e ibridi)

Col senno di poi è facile giudicare, e lo stesso Blume lo ammette: con i dati disponibili all’epoca, la scelta sarebbe stata la stessa. Ma oggi il contesto è cambiato.

La risposta di Porsche è chiara: riaprire la gamma ai motori a combustione e alle soluzioni ibride, anche nei segmenti dove l’elettrico doveva essere l’unica opzione

In arrivo un nuovo SUV compatto Porsche a benzina

La conseguenza più concreta è l’arrivo di un nuovo SUV compatto a benzina, che non si chiamerà Macan ma ne prenderà il posto nel listino. Il debutto è previsto entro il 2028.

Il nuovo modello si posizionerà sotto la Cayenne, nello stesso segmento occupato dalla Macan “storica”, e utilizzerà con tutta probabilità la Premium Platform Combustion (PPC) del Gruppo Volkswagen, già impiegata sull’Audi Q5.

Secondo Blume, sarà un’auto “molto, molto Porsche”, progettata per distinguersi nettamente dalla Macan EV e non come una semplice alternativa termica.

Non solo SUV: cambia anche il futuro delle Porsche 718

La revisione della strategia non si ferma ai SUV. Porsche ha infatti confermato che anche le future 718 Boxster e Cayman, inizialmente previste solo elettriche, offriranno motorizzazioni a combustione e ibride.

Un segnale chiaro: per Porsche, almeno nel medio periodo, l’elettrico da solo non basta. È il mercato, numeri alla mano, a dettare legge.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/01/2026