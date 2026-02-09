Mercedes Classe A: da compatta a... qualcos'altro di compatto?

Dimentichiamoci della compatta rasoterra, per come l’abbiamo conosciuta. Se anche tu sei tra i puristi delle hatchback, siediti: ma fallo su un sedile un po’ più alto. Perché anche le ultime indiscrezioni parlano chiaro: l’erede di Mercedes Classe A non sarà una berlina, ma un crossover.
Riassunto delle puntate precedenti. Fino a ieri il mantra a Stoccarda era ''tagliamo il basso di gamma, puntiamo solo sul lusso lussuoso''. Poi, il bagno di realtà.
Ola Källenius deve aver guardato i numeri: la Classe A serve a fare volumi e ad avvicinare i giovani al marchio. Ma per far quadrare i conti nell'era dell’elettrico (che fatica) e del termico (che non molla), serve una carrozzeria che il mercato digerisca a prezzi più alti. Traduzione: serve un SUV compatto, muscoloso e con una personalità d’acciaio.
Classe A metamorfosi: da berlina a SUV?
Dopo i primi rumour di autunno 2025, ora Automotive News Europe torna sull'argomento. La base tecnica sarà la MMA (Mercedes Modular Architecture), la stessa di nuova CLA. Una piattaforma ''Electric First'' ma non esclusiva, capace di gestire sistemi a 800V per ricariche lampo, ma anche i nuovi motori ibridi nati dalla collaborazione con Geely.
Lo stile, però, segna la rottura: addio alle linee a ''uovo'' della Classe A attuale, spazio (dicono) a forme squadrate e citazioni alla leggendaria Classe G (ma il progetto ''baby Classe G'' è un progetto a parte). Un baby crossover di lusso che punta a giustificare un listino inevitabilmente più salato.
La prima Mercedes Classe A (1997): così, per rinfrescare la memoria
Quando arriva? Qui il discorso si fa nebuloso. Nonostante la produzione dell’attuale Classe A sia stata estesa fino al 2028 per mungere ogni goccia di profitto, i primi concept della sua erede crossover potrebbero comunque spuntare già entro fine 2026.
Nel frattempo, il messaggio del giorno è: la Stella non abbandona (non più) il segmento d'ingresso, lo reinventa con la ricetta che oggi vince sempre. Cioè centimetri da terra e presenza scenica.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe A 180 Automatic Executive
|136 / 100
|36.328 €
|Classe A 180 d Automatic Executive
|116 / 85
|37.721 €
|Classe A 180 Automatic Advanced
|136 / 100
|38.664 €
|Classe A 180 Automatic Progressive Advanced
|136 / 100
|39.793 €
|Classe A 180 d Automatic Advanced
|116 / 85
|40.067 €
|Classe A 200 d Automatic Executive
|150 / 110
|40.232 €
|Classe A 180 d Automatic Progressive Advanced
|116 / 85
|41.196 €
|Classe A 180 Automatic AMG Line Advanced
|136 / 100
|41.861 €
|Classe A 200 d Automatic Advanced
|150 / 110
|42.568 €
|Classe A 200 Automatic Executive
|163 / 120
|43.221 €
|Classe A 180 d Automatic AMG Line Advanced
|116 / 85
|43.264 €
|Classe A 180 Automatic AMG Line Advanced Plus
|136 / 100
|43.514 €
|Classe A 220 d Automatic Executive
|190 / 140
|43.648 €
|Classe A 200 d Automatic Progressive Advanced
|150 / 110
|43.697 €
|Classe A 180 d Automatic AMG Line Advanced Plus
|116 / 85
|44.917 €
|Classe A 180 Automatic AMG Line Premium
|136 / 100
|45.008 €
|Classe A 200 Automatic Advanced
|163 / 120
|45.557 €
|Classe A 200 d Automatic AMG Line Advanced
|150 / 110
|45.765 €
|Classe A 220 d Automatic Advanced
|190 / 140
|45.984 €
|Classe A 180 d Automatic AMG Line Premium
|116 / 85
|46.411 €
|Classe A 200 Automatic Progressive Advanced
|163 / 120
|46.686 €
|Classe A 220 d Automatic Progressive Advanced
|190 / 140
|47.113 €
|Classe A 200 d Automatic AMG Line Advanced Plus
|150 / 110
|47.418 €
|Classe A 250e PHEV Automatic Executive
|218 / 160
|47.674 €
|Classe A 200 Automatic AMG Line Advanced
|163 / 120
|48.754 €
|Classe A 200 d Automatic AMG Line Premium
|150 / 110
|48.912 €
|Classe A 220 d Automatic AMG Line Advanced
|190 / 140
|49.181 €
|Classe A 250 Automatic 4Matic Progressive Advanced
|224 / 165
|49.260 €
|Classe A 250e PHEV Automatic Advanced
|218 / 160
|50.010 €
|Classe A 200 Automatic AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|50.407 €
|Classe A 220 d Automatic AMG Line Advanced Plus
|190 / 140
|50.834 €
|Classe A 250e PHEV Automatic Progressive Advanced
|218 / 160
|51.139 €
|Classe A 250 Automatic 4Matic AMG Line Advanced
|224 / 165
|51.238 €
|Classe A 200 Automatic AMG Line Premium
|163 / 120
|51.901 €
|Classe A 220 d Automatic AMG Line Premium
|190 / 140
|52.328 €
|Classe A 250 Automatic 4Matic AMG Line Advanced Plus
|224 / 165
|52.981 €
|Classe A 250e PHEV Automatic AMG Line Advanced
|218 / 160
|53.658 €
|Classe A 250 Automatic 4Matic AMG Line Premium
|224 / 165
|54.475 €
|Classe A 250e PHEV Automatic AMG Line Advanced Plus
|218 / 160
|55.311 €
|Classe A AMG A 35 4Matic AMG Advanced Plus
|306 / 225
|55.604 €
|Classe A 250e PHEV Automatic AMG Line Premium
|218 / 160
|56.806 €
|Classe A AMG A 35 4Matic AMG Premium
|306 / 225
|57.502 €
|Classe A AMG A 35 4Matic AMG Premium Plus
|306 / 225
|61.393 €
|Classe A AMG A 45S 4Matic+ AMG Premium
|421 / 310
|69.390 €
|Classe A AMG A 45S 4Matic+ AMG Premium Plus
|421 / 310
|73.282 €
