Porsche Panamera terza generazione? Ecco l'evoluzione discreta dell’ammiraglia tedesca

Quelle che vedete sono le prime immagini del restylingdella Porsche Panamera di terza generazione. Sì, ''terza generazione'', così è stata definita dal costruttore tedesco (guarda la homepage di Porsche Italia) per la sua futura ammiraglia. Il costruttore tedesco parla di una nuova fase evolutiva per l'auto, con interventi contenuti ma riconoscibili.

Nuova Porsche Panamera: in arrivo il restyling della sportiva a quattro porte tedesca

Design aggiornato con moderazione

Le modifiche esterne riguardano soprattutto i paraurti anteriori. Il linguaggio stilistico resta fedele alla Panamera attuale, anche se la zona posteriore potrebbe introdurre dettagli rivisti per rendere l’insieme più moderno e omogeneo.

Nuova Porsche Panamera: rimarrà in gamma il motore ibrido plug-in e-hybrid con oltre 700 CV

Interni e tecnologia di bordo

Sotto la carrozzeria non ci sono ancora conferme ufficiali, ma è lecito attendersi interni aggiornati. Per esempio, un cockpit digitale evoluto e nuove funzionalità per tecnologia e connettività sembrano coerenti con l’evoluzione recente della gamma Porsche (guarda una Porsche Panamera speciale).

Nuova Porsche Panamera: la zona anteriore sarà modificata con un paraurti diverso

Ancora il V8 elettrificato? Per ora si

L’attenzione resta sui V8 biturbo abbinati a unità elettriche nelle versioni e-hybrid, capaci di superare i 700 CV di potenza complessiva. Possibile anche un ulteriore sviluppo del telaio attivo Porsche Active Ride (guarda il telaio attivo Porsche), mentre resta da chiarire l’adeguamento alle future normative Euro 7.

Per adesso le notizie esauriscono qui, godiamoci guardare l’auto nelle fotografie che la ritraggono durante i test sulle nevi del nord Europa, ma altri dettagli non tarderanno ad arrivare. Stay tuned.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/01/2026