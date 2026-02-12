Anche Mercedes frena, nel 2025 utili dimezzati

Il contesto globale è estremamente... sfidante e nel 2025 Mercedes-Benz chiude un esercizio segnato da profitti in forte calo e volumi in contrazione, pur rimanendo entro gli obiettivi di guidance indicati a inizio anno.

I risultati ufficiali mostrano un utile operativo (EBIT) di circa 5,8 miliardi di euro, con una riduzione del -57% rispetto al 2024, mentre il risultato netto si è attestato a circa 5,1 miliardi di euro, a sua volta quasi dimezzato anno su anno (-49,6%).

Riassumiamo le cifre chiave della performance 2025:

ricavi consolidati di circa 132,2 mld € , in calo di circa il -9% rispetto al 2024;

vendite globali di autovetture e veicoli commerciali in diminuzione, con circa 2,16 mln unità consegnate (-9%), nonostante la crescita delle EV (+23% nel secondo semestre).



Nuova Mercedes CLA

Il comunicato agli investitori e le analisi di scenario sottolineano come, ad impattare significativamente sulla redditività operativa, siano soprattutto i dazi elevati verso gli USA, gli effetti valutari sfavorevoli e una competizione sempre più accesa in Cina, mercato in cui Mercedes ha subito un calo di vendite superiore alla media dei competitor.

Stoccarda tiene tuttavia anche a sottolinare la solidità finanziaria nei flussi di cassa e la disciplina sui costi, con oltre 3,5 mld € di risparmi realizzati nella divisione auto, rafforzando la posizione di liquidità complessiva.

Guardando al 2026, Mercedes punta a stabilizzare i ricavi e rilanciare l’efficienza operativa. La strategia include una forte offensiva di nuovi modelli - oltre 40 aggiornamenti e lanci previsti entro il 2027 - con focus su software e tecnologie di bordo. Basterà?

Mercedes GLC 2026

Premium a confronto

Nel paragone coi competitor tedeschi emerge uno scenario sfidante per tutti, ma con dinamiche differenziate (cifre riferite solo agli autoveicoli).

Vendite 2025 2025 vs 2024 BMW ~2,2 mln veicoli +0,5 % Mercedes ~1,8 mln veicoli -9 % Audi ~1,6 mln veicoli -2,9 %

BMW è riuscita a mantenere volumi in lieve crescita, riflettendo una maggiore resilienza commerciale rispetto a Mercedes, mentre Audi ha contenuto meglio il calo di vendite, soprattutto grazie alla spinta nei modelli elettrici.

Lasciandoci con una chiave di lettura generale: il 2025 della Stella fotografa una transizione difficile, ma con fondamentali finanziari ancora solidi.

La sfida dei prossimi trimestri sarà consolidare efficienza operativa, estrarre valore dai nuovi prodotti e recuperare competitività nei mercati chiave (Cina in primis). In un segmento premium dove la pressione competitiva, per usare un eufemismo, non accenna a diminuire.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/02/2026