Lanciare un nuovo V8 turbo nel 2026: il caso Mercedes Classe S

Mentre l’industria parla quasi esclusivamente di elettrico (non senza interrogarsi su tempistiche e modalità), c'è anche chi, come Mercedes, non perde la bussola e investe risorse importanti (anche) nello sviluppo di motori termici.

E non un motore qualsiasi: un nuovo, speciale, V8 mild hybrid ad albero piatto. Si offre volontaria Classe S 2026. Che effetto fa? Un effetto delizioso, a quanto pare.

Riportiamo qui le sensazioni raccolte da Autocar UK, invitata a salire a bordo di uno dei prototipi ormai vicini alla produzione (prima o poi, toccherà pure a noi, si spera).

Mercedes Classe S, nel 2026 nuovo V8 ''flat-plane'' (Foto: Autocar UK)

Succede che nel 2026 Mercedes Classe S settima generazione (2020) viene rivista in modo sostanziale. Secondo la Stella, quello in arrivo è l’aggiornamento più profondo mai visto all’interno di una singola generazione della sua ammiraglia:

oltre il 50% dei componenti riprogettato o aggiornato

nuovo design esterno (ancora camuffato sui prototipi)

interni evoluti sul piano tecnologico

architettura elettronica completamente rinnovata



Ma il vero protagonista è nascosto sotto il cofano.

Il nuovo V8 biturbo ad albero piatto

Al posto del noto V8 M176, sulle versioni più potenti di Classe S restyling debutta una variante del 4.0 biturbo M177, caratterizzata da una soluzione tecnica molto particolare per una grande berlina di lusso: l’albero motore flat-plane(a piano piatto).

Senza entrare nel tecnico: cosa cambia, rispetto a un V8 tradizionale? Ecco uno schemino a prova di utente a digiuno di meccanica.

V8 cross-plane V8 flat-plane Disposizione perni 90° 180° Erogazione più rotonda ai bassi più pronta agli alti Sound cupo e irregolare più acuto e regolare Efficienza inferiore migliore

Gli ingegneri Mercedes spiegano che questa scelta aiuta a ridurre le emissioni, senza rinunciare alle prestazioni.

Efficienza, infatti, ma anche potenza: il nuovo V8 mild hybrid passa da 496 a 530 CV, con benefici concreti anche sullo scatto 0-100 km/h, stimato intorno ai 4,0 secondi per la S580.

A seguire arriverà anche Maybach S580, che adotterà lo stesso motore portato a 603 CV, andando di fatto a sostituire il V12 (destinato a uscire di scena in Europa).

Alla guida (anzi no: da passeggero)

Durante un breve tragitto nei dintorno di Sindelfingen come passeggero posteriore di una Classe S580 a passo lungo, il tester di Autocar riferisce di sensazioni squisite: comfort elevatissimo, accentuato dai 30 cm extra di passo, silenzio e isolamento tali da “far dimenticare di essere in auto”, sospensioni e insonorizzazione di riferimento.

Mercedes Classe S 2026: col nuovo V8, un comfort da nababbi (Foto: Autocar UK)

Quando però il V8 entra in azione, qualcosa cambia. Il sound è meno “burbero” ai bassi regimi rispetto a un V8 tradizionale, ma diventa progressivamente più incisivo e coinvolgente.

Dal retro dell’abitacolo arriva un rombo pieno e cremoso, che comunica chiaramente la riserva di potenza disponibile, pur restando coerente con il carattere aristocratico della Classe S.

In attesa del reveal (febbraio), il messaggio è che Mercedes continua a credere nei motori a benzina di alto livello, anche mentre prepara il futuro elettrico. E che il nuovo V8 ad albero piatto non è un motore che nasce per nostalgia, ma come sintesi di prestazioni, efficienza e prestigio.

E che a lasciarlo lavorare, promette una delle esperienze automobilistiche più appaganti al giorno d'oggi. Chissà perché, ma ci fidiamo.

