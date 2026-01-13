Lanciare un nuovo V8 turbo nel 2026: il caso Mercedes Classe S

Tutti in coda alla stazione di ricarica. Lei, intanto, si fa un giro sull'ottovolante.
Mentre l’industria parla quasi esclusivamente di elettrico (non senza interrogarsi su tempistiche e modalità), c'è anche chi, come Mercedes, non perde la bussola e investe risorse importanti (anche) nello sviluppo di motori termici.
E non un motore qualsiasi: un nuovo, speciale, V8 mild hybrid ad albero piatto. Si offre volontaria Classe S 2026. Che effetto fa? Un effetto delizioso, a quanto pare.
Riportiamo qui le sensazioni raccolte da Autocar UK, invitata a salire a bordo di uno dei prototipi ormai vicini alla produzione (prima o poi, toccherà pure a noi, si spera).
Mercedes Classe S, nel 2026 nuovo V8 ''flat-plane'' (Foto: Autocar UK)
Succede che nel 2026 Mercedes Classe S settima generazione (2020) viene rivista in modo sostanziale. Secondo la Stella, quello in arrivo è l’aggiornamento più profondo mai visto all’interno di una singola generazione della sua ammiraglia:
oltre il 50% dei componenti riprogettato o aggiornato
nuovo design esterno (ancora camuffato sui prototipi)
interni evoluti sul piano tecnologico
architettura elettronica completamente rinnovata
Ma il vero protagonista è nascosto sotto il cofano.
Il nuovo V8 biturbo ad albero piatto
Al posto del noto V8 M176, sulle versioni più potenti di Classe S restyling debutta una variante del 4.0 biturbo M177, caratterizzata da una soluzione tecnica molto particolare per una grande berlina di lusso: l’albero motore flat-plane(a piano piatto).
Senza entrare nel tecnico: cosa cambia, rispetto a un V8 tradizionale? Ecco uno schemino a prova di utente a digiuno di meccanica.
|V8 cross-plane
|V8 flat-plane
|Disposizione perni
|90°
|180°
|Erogazione
|più rotonda ai bassi
|più pronta agli alti
|Sound
|cupo e irregolare
|più acuto e regolare
|Efficienza
|inferiore
|migliore
Gli ingegneri Mercedes spiegano che questa scelta aiuta a ridurre le emissioni, senza rinunciare alle prestazioni.
Efficienza, infatti, ma anche potenza: il nuovo V8 mild hybrid passa da 496 a 530 CV, con benefici concreti anche sullo scatto 0-100 km/h, stimato intorno ai 4,0 secondi per la S580.
A seguire arriverà anche Maybach S580, che adotterà lo stesso motore portato a 603 CV, andando di fatto a sostituire il V12 (destinato a uscire di scena in Europa).
Alla guida (anzi no: da passeggero)
Durante un breve tragitto nei dintorno di Sindelfingen come passeggero posteriore di una Classe S580 a passo lungo, il tester di Autocar riferisce di sensazioni squisite: comfort elevatissimo, accentuato dai 30 cm extra di passo, silenzio e isolamento tali da “far dimenticare di essere in auto”, sospensioni e insonorizzazione di riferimento.
Mercedes Classe S 2026: col nuovo V8, un comfort da nababbi (Foto: Autocar UK)
Quando però il V8 entra in azione, qualcosa cambia. Il sound è meno “burbero” ai bassi regimi rispetto a un V8 tradizionale, ma diventa progressivamente più incisivo e coinvolgente.
Dal retro dell’abitacolo arriva un rombo pieno e cremoso, che comunica chiaramente la riserva di potenza disponibile, pur restando coerente con il carattere aristocratico della Classe S.
In attesa del reveal (febbraio), il messaggio è che Mercedes continua a credere nei motori a benzina di alto livello, anche mentre prepara il futuro elettrico. E che il nuovo V8 ad albero piatto non è un motore che nasce per nostalgia, ma come sintesi di prestazioni, efficienza e prestigio.
E che a lasciarlo lavorare, promette una delle esperienze automobilistiche più appaganti al giorno d'oggi. Chissà perché, ma ci fidiamo.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe S 350 d Business
|313 / 230
|124.724 €
|Classe S 350 d 4Matic Business
|313 / 230
|128.454 €
|Classe S 350 d Business Lunga
|313 / 230
|129.501 €
|Classe S 450 d 4Matic Business
|367 / 270
|134.240 €
|Classe S 350 d 4Matic Business Lunga
|313 / 230
|135.427 €
|Classe S 350 d Premium
|313 / 230
|138.393 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business
|367 / 270
|138.941 €
|Classe S 350 d Premium Plus
|313 / 230
|141.015 €
|Classe S 450 d 4Matic Business Lunga
|367 / 270
|141.213 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium
|313 / 230
|142.123 €
|Classe S 350 d Premium Lunga
|313 / 230
|143.170 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium Plus
|313 / 230
|144.745 €
|Classe S 350 d Premium Plus Lunga
|313 / 230
|145.792 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business Lunga
|367 / 270
|145.914 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business
|435 / 320
|147.629 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium
|367 / 270
|147.909 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business
|367 / 270
|147.974 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium Lunga
|313 / 230
|149.096 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business
|503 / 370
|149.490 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium Plus
|367 / 270
|150.531 €
|Classe S 350 d 4Matic Premium Plus Lunga
|313 / 230
|151.718 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium
|367 / 270
|152.610 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business Lunga
|435 / 320
|154.602 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium Lunga
|367 / 270
|154.882 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business Lunga
|367 / 270
|154.946 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Plus
|367 / 270
|155.232 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business Lunga
|503 / 370
|156.463 €
|Classe S 450 d 4Matic Premium Plus Lunga
|367 / 270
|157.504 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga
|367 / 270
|159.583 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium
|367 / 270
|160.423 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium
|435 / 320
|161.298 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium
|503 / 370
|161.939 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga
|367 / 270
|162.205 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Plus
|367 / 270
|163.083 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Plus
|435 / 320
|163.920 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Plus
|503 / 370
|164.599 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Lunga
|367 / 270
|167.935 €
|Classe S 350 d Business Class Lunga
|313 / 230
|168.021 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga
|435 / 320
|168.271 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Lunga
|503 / 370
|168.912 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Premium Plus Lunga
|367 / 270
|170.057 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga
|435 / 320
|170.893 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Premium Plus Lunga
|503 / 370
|171.574 €
|Classe S 350 d 4Matic Business Class Lunga
|313 / 230
|173.947 €
|Classe S 450 d 4Matic Business Class Lunga
|367 / 270
|179.733 €
|Classe S 450 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga
|367 / 270
|184.434 €
|Classe S 580 e 4Matic Plug-in Hybrid Business Class Lunga
|367 / 270
|192.284 €
|Classe S 500 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga
|435 / 320
|193.122 €
|Classe S 580 4Matic Mild Hybrid Business Class Lunga
|503 / 370
|193.801 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Business
|367 / 270
|204.138 €
|Classe S Maybach 580 Business
|503 / 370
|209.213 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Premium Plus
|367 / 270
|210.209 €
|Classe S Maybach 580 Premium Plus
|503 / 370
|215.284 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid Business Class
|367 / 270
|227.979 €
|Classe S Maybach 580 Business Class
|503 / 370
|233.054 €
|Classe S Maybach 580 e Plug-in Hybrid First Class
|367 / 270
|241.897 €
|Classe S AMG S 63 e Performance Premium Class
|612 / 450
|253.569 €
|Classe S Maybach 580 First Class
|503 / 370
|258.318 €
|Classe S Maybach S 680 Business
|612 / 450
|262.602 €
|Classe S Maybach S 680 Business Class
|612 / 450
|280.562 €
|Classe S AMG S 63 e Performance Business Class
|612 / 450
|282.762 €
|Classe S Maybach S 680 First Class
|612 / 450
|295.756 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe S visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe S