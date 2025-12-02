Un passeggino. No, la Mercedes-AMG dei passeggini

Vuoi che il tuo bimbo allevi in culla la passione per le auto, meglio se le belle auto? Ci pensa Mercedes.

I teutonici hanno deciso che se mamma e papà guidano un’auto con la Stella, anche il pargolo merita ruote da aristocratico.

Beh, il passeggino sviluppato in collaborazione con la tedesca Hartan sembra perfetto per chi vuole che il cambio pannolino diventi un red carpet (o un... pit-stop?).

Ecco il passeggino da gentlman driver

Dimentica il normale: qui si parla di sospensioni regolabili, ruote AMG, cinture di sicurezza quick-fix e “Bag2Go” attaccabile al manubrio per cellulare, chiavi o pannolini sempre a portata di mano.

Insomma, se il babbo è un fan delle AMG e proprio non vuole che il suo bimbo, un giorno, gli chieda in regalo una BMW, allora il Benz-passeggino è un ottimo sistema per mettergli addosso un pelo di pressione (finché sono gli anni in cui papà ha sempre ragione).

Ruote AMG, ammortizzatori regolabili... What else?

Quattro versioni (ora torniamo seri), ecco le caratteristiche tecniche.

Equipaggiamento base Perché conviene Performance Imbracatura Quick-Fix + culla con schienale regolabile Per far dormire il bimbo come se fosse su un trono reale Avantgarde Manubrio telescopico: niente gobbe per i genitori alti Niente gobbe per i genitori alti All-Terrain Ruote robuste + freno a mano Perfetto se vivi su Marte o semplicemente l’erba è bagnata AMG GT2 Super compatto, include cerchioni AMG e cuciture color cognac Si piega ed entra nel bagagliaio come un golfino

Come optional d’élite: guanti per passeggino. Sì, guanti. Per tenere mani calde mentre spingi il tuo piccolo miliardario in erba.

Quattro allestimenti, prezzi... da Mercedes

Ah già, il prezzo? Da 1.599 euro a 1.999 euro. No, adesso non fare quella faccia. Ormai il tuo erede ha fatto la sua scelta e non vorrai mica deluderlo...

