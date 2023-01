Elettrico e a guida autonoma, ma per bebè. È un passeggino. Video

In aeronautica, logistica, in agricoltura. Un giorno, anche nel magico mondo dell'infanzia. L'industria auto non è l'unica a guardare alla tecnologia di guida a mani libere. Una società canadese ha recentemente dimostrato quanto le tecnologie di guida autonoma potrebbero rendere la vita più facile anche ai futuri genitori. Il passeggino intelligente di Glüxkind Technologies si chiama ''Ella'' e al Consumer Electronics Show 2023 si è guadagnato un prestigioso Innovation Award. Un breve video vale più di mille spiegazioni.



BABY ON BOARD Nato da un'idea di Kevin Huang e Anne Hunger mentre aspettavano il loro primo figlio, Ella può stare al passo con un adulto senza che questi debba spingerlo a mano. O meglio: se a bordo siede il ''passeggero'', il genitore deve ancora stringere il volante - ehm...le guide - con le proprie mani. Quando invece il passeggino è vuoto (metti che il bebé pretenda qualche coccola tranquillizzante), allora sì, si muoverà da solo per davvero. E in braccio al genitore, il pupo avrà la massima attenzione.

VEDI ANCHE

TI CULLA... Guida autonoma, ma anche ''spinta assistita''. Il principio è simile a una e-bike: il motorino elettrico alleggerisce lo sforzo quando ad esempio si percorre una salita. Allo scopo di aiutare a far addormentare il bimbo, il mini-propulsore stesso è inoltre in grado di far oscillare Ella avanti e indietro. La batteria è programmata per funzionare per un massimo di 8 ore, tempi di ricarica di circa 4 ore e possibilità - in caso di uso intensivo - di rimuovere completamente e sostituire le batterie.

...MA TI COSTA Ella può infine essere equipaggiata anche di sensori, telecamere a 360 gradi e altri accessori come culla e seggiolino auto. Ovvio che tutta quella tecnologia non sia esattamente a buon mercato: i prezzi partono da 3.800 dollari. Le vostre braccia - e il vostro erede - ringrazieranno, ma il vostro portafogli?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/01/2023