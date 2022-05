Anoris T i-Size, principe dei seggiolini. Perché è il più sicuro. Video

In auto, sicurezza sempre al primo posto. Vale per gli adulti, vale doppio per i più piccini. Come mi posso accertare che il prodotto che sto per comprare sia affidabile? Semplice, consulto i test indipendenti. E all'ultima tornata di test ADAC, sul primo gradino del podio sale Anoris T i-Size: il migliore del 2022, il migliore di sempre.

BEST EVER Fiore all'occhiello dell'offerta Cybex e primo seggiolino auto per bambini rivolto in senso di marcia con sistema di airbag integrale integrato, Anoris T i-Size è di recente stato premiato come il migliore nella sua categoria durante i test congiunti di Stiftung Warentest e ADAC. Il prodotto del Gruppo tedesco ha ottenuto nella sua classe un punteggio complessivo - senza precedenti - di 1.5, nonché un punteggio massimo di 0.9 nella sicurezza in caso di incidente, infine di 1.2 nella categoria generale ''sicurezza''. Una garanzia.

ABOUT ADAC Condotto dall''Allgemeiner Deutscher Automobil Club'', la più grande associazione in Germania con circa 20 milioni di membri, il test ADAC è il test più conosciuto e più importante in Europa per i sistemi di ritenuta per bambini. Una o due volte l'anno, i tecnici testano i seggiolini di ciascun gruppo in una simulazione di scontro sia frontale, sia laterale. L'incidente frontale è testato a 64 km/h, gli impatti laterali a 50 km/h. Manichini di dimensioni diverse vengono utilizzati per simulare gruppi di età e peso diversi. Il seggiolino auto è soggetto a controllo non solo per la sicurezza, ma anche relativamente a facilità d'uso, ergonomia, facilità di pulizia. Vengono infine analizzati i materiali, per rilevare eventuali sostanze nocive. Il video ufficiale ADAC - in tedesco - aiuta a comprendere il processo di valutazione.

VEDI ANCHE

PAGELLONE La valutazione segue il sistema di classificazione scolastica tedesco, cioè ''Sehr gut'' (molto buono, da 0,5 a 1,5), ''Gut'' (buono, da 1,6 a 2,5), ''Befriedigend'' (medio, da 2,6 a 3,5), ''Ausreichend'' (sufficiente, da 3,6 a 4,5) e ''Mangelhaft'' (scarso, da 4,6 a 5,5). Come si evince, rispetto al sistema italiano l'ordine è invertito: 0,5 è il miglior punteggio possibile, 5,5 è il peggiore.

SLOW MOTION Cybex Aronis T i-Size è dunque l'unico seggiolino per bambini rivolto in avanti a ricevere la valutazione ''molto buono'' per la sua protezione in caso di impatto frontale. Determinante è la presenza di un airbag integrato nella protezione antiurto. Il sistema si attiva circa 25 millisecondi dopo l'impatto: inizialmente riempie l'intera area tra il manichino e lo scudo antiurto, quindi si apre sopra lo scudo antiurto in direzione della testa del manichino. L'airbag è infine completamente riempito di gas circa 40 millisecondi dopo l'impatto. Grazie al collegamento Isofix fisso tra sedile e veicolo e al buon aggancio del manichino al sedile (attraverso l'airbag), il test dimostra come il manichino viene frenato quasi contemporaneamente al veicolo, proprio come in un buon seggiolino rivolto all'indietro. Tutte le misurazioni effettuate su testa, collo e torace indicano un rischio di lesioni basso o molto basso.

IN BUSINESS CLASS Sicurezza, ma anche comfort. Grazie all’orientamento in senso di marcia, i genitori possono interagire completamente con i loro bambini, guardarli e comunicare con loro attraverso lo specchietto retrovisore, aumentando così la sicurezza passiva e mantenendo l'attenzione rivolta in avanti. Anoris T i-Size risulta inoltre più confortevole durante i lunghi viaggi, offrendo libertà di movimento anche ai bambini più grandi, fino ai 6 anni (2 anni in più rispetto a un comparabile seggiolino tradizionale). Si può scegliere tra tre posizioni sedute e sdraiate. È semplice da installare e supporta attivamente i genitori nel garantire un'installazione ottimale con indicatori LED e segnali audio. Inoltre, un assistente di sicurezza a bordo informa i genitori se qualche passaggio di sicurezza è stato saltato.

PER CHI E QUANTO COSTA Omologato secondo la norma UN R129/03, il super seggiolino Cybex è adatto a bambini fino ai sei anni e con altezza compresa tra 76 cm e 115 cm, fino a un peso massimo di 21 kg. Anoris T i-Size in vendita a un prezzo di 749,95 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/05/2022