OBBLIGO DI LEGGE A partire da marzo, il Decreto ministeriale 122/19 sui seggiolini anti abbandono sarà definitivamente operativo. Dal prossimo mese dunque, per coloro sprovvisti del dispositivo scattano multe salate. Ricordiamo che la legge si applica a tutti i bambini di età inferiore ai quattro anni; tuttavia, stando a una ricerca condotta della startup bluon, fra gli interessati dal provvedimento regna ancora confusione e incertezza.

MYMI Cercando di intercettare le necessità delle famiglie, la milanese bluon (sul mercato dal 2013) propone MyMi, un cuscino intelligente e funzionale in grado di adattarsi a tutti i seggiolini, che si controlla da remoto tramite una comoda applicazione per smartphone. L'accensione del device è completamente automatica, MyMi si attiva infatti non appena il bambino si siede sul cuscinetto. La protezione si completa con un tracker portachiavi GPS, in grado di emettere segnali acustici e visivi in caso di allontanamento dall’auto con bimbo ancora a bordo. MyMi è alimentato da batterie facilmente sostituibili.

DOVE SI ACQUISTA? Il dispositivo antiabbandono MyMi (cuscino intelligente + tracker-portachiavi + app) ha un prezzo di 69,90 Euro IVA inclusa ed è acquistabile su tutto il territorio nazionale presso i rivenditori autorizzati o in alternativa online su www.semiperdo.com. Per MyMi non sono previsti canoni o costi aggiuntivi. Per conoscere tutte le informazioni e per scoprire gli sconti statali previsti per i dispositivi antiabbandono, trovate tutte le informazioni nel nostro speciale.

BLUON.ACTIVE bluon mette a disposizione anche bluon.active, un cinturino tracker dal peso di 25 g basato sulla tecnologia LoRa di A2A con apposito tasto SOS. Utile in situazioni di pericolo e bisogno. Una volta premuto l'SOS l'unità invia un segnale d’allarme a PC, Smartphone e altri dispositivi dei conoscenti. Il Tracker GPS bluon.active può essere ricaricato da qualsiasi porta USB e costa 99,90 €. Il traffico dati è incluso a vita e anche in questo caso non sono previsti costi aggiuntivi. La copertura del segnale è presente a Milano, Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Pavia, Padova, Bolzano. L’obiettivo di bluon è di arrivare alla copertura dell’intera rete nazionale nel 2020.