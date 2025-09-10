Aston Martin DB12 e Vanquish Limited Edition, tributo ai 60 anni delle versioni Volante

Due modelli a tiratura limitata di Gaydon celebrano l'anniversario delle decapottabili britanniche con dettagli esclusivi e prestazioni al top

Aston Martin (guarda la homepage di Aston Martin) festeggia il 60° anniversario della serie Volante, nome che da decenni identifica le cabriolet del marchio britannico.

Aston Martin: la DB12 Volante 60th Anniversary Edition

Per l’occasione, la casa automobilistica ha presentato due edizioni speciali: la DB12 Volante 60th Anniversary Edition e la Vanquish Volante 60th Anniversary Edition, entrambe curate dalla divisione speciale Q della casa britannica (guarda un'altra roadster di Aston Martin)

Aston Martin: la Vanquish Volante 60th Anniversary Edition

Le due supercar condividono una livrea dedicata con carrozzeria in Q Pentland Green, cofano in Q Westminster Green e finiture in Anodised Bronze per griglia, prese d’aria e cerchi in lega Satin Bronze da 21 pollici. A completare l’estetica, pinze freno nere e il logo AQ by Aston Martin sui parafanghi.

Aston Martin: l'abitacolo della DB12 Volante 60th Anniversary Edition

Interni di lusso ed su misura

In abitacolo, il tema celebrativo prosegue con interni tricolore in Centenary Saddle Tan, Ivory e pelle intrecciata. Non mancano inserti in noce scuro a poro aperto, accenti in bronzo e un ricamo dedicato al 60° anniversario.

Aston Martin: l'abitacolo della Vanquish Volante 60th Anniversary Edition

Le differenze tecniche tra DB12 e Vanquish

Le due edizioni condividono l’impostazione da decapottabile ma si distinguono per configurazione e motore:

DB12 Volante : configurazione 2+2, motore V8 biturbo da 4,0 litri con 680 CV e 800 Nm. Accelerazione 0-96 km/h in 3,6 secondi e velocità massima di 325 km/h.

Vanquish Volante : due posti, motore V12 biturbo da 5,2 litri con 835 CV e 1000 Nm. Prestazioni da primato: 0-96 km/h in 3,4 secondi e velocità di punta di 344 km/h.

La Vanquish Volante diventa così la cabriolet di serie più veloce e potente mai costruita da Aston Martin.

Aston Martin: poggiatesta con ricamo celebrativo per i 60 anni delle versioni Volante

Entrambe le versioni saranno realizzate in 60 unità ciascuna. Le consegne sono previste per il quarto trimestre del 2025. Voi cosa ne pensate di queste edizioni a tiratura limitata? Vi piace l'elganza delle decapottabili britanniche?

10/09/2025