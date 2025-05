Aston Martin DBX S reclama la corona: è lui il nuovo re dei super SUV?

Per la prima volta in quel di Gaydon applicano la magica lettera S al loro SUV di punta. Il risultato è il nuovo Aston Martin DBX S 2025, che alza l'asticella rispetto al già poderoso SUV DBX707 e coi suoi 727 CV diventa il SUV più potente del Mondo, tra quelli privi di elettrificazione.

Aston Martin DBX S coglie l'obiettivo grazie a una serie di aggiornamenti a motore, telaio, aerodinamica e interni. Il risultato è un SUV più leggero, più potente e più reattivo, senza perdere nulla dell’eleganza e del prestigio tipici del marchio britannico.

Il cuore del DBX S è una versione migliorata del noto V8 4,0 litri Twin-Turbo sviluppato da Aston Martin.

Le innovazioni derivano direttamente dal progetto Valhalla, la hypercar della casa: tra queste, compressori maggiorati e affinamenti interni che aumentano la potenza fino a 727 CV.

Grazie all’incremento di potenza e alla riduzione del peso, il DBX S passa da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi, mantenendo una velocità massima di 310 km/h.

Risultati che pongono questo SUV tra i più veloci al mondo, sfidando avversari del calibro di Lamborghini Urus Performante e Ferrari Purosangue.

Il cambio automatico a 9 rapporti con frizione a bagno d’olio è stato ulteriormente ottimizzato per il DBX S. Le cambiate sono più rapide e aggressive, soprattutto nei settaggi Sport e Sport+.

La trazione integrale permette una distribuzione variabile della coppia: fino al 100% sull’asse posteriore o al 50% su quello anteriore, per garantire massima aderenza e divertimento in ogni condizione.

Aston Martin DBX S è il più potente SUV non elettrificato

Uno degli elementi più innovativi è il nuovo tetto in fibra di carbonio a trama singola, il più grande mai installato su un’Aston Martin.

Questo componente consente di risparmiare 18 kg posizionati nel punto più alto del veicolo, abbassando quindi il baricentro a vantaggio di stabilità e maneggevolezza.

Per la prima volta in un SUV, sono disponibili cerchi in magnesio da 23 pollici, più leggeri del 75% rispetto all’acciaio. Il risparmio complessivo è di 19 kg di masse non sospese, con vantaggi su comfort, precisione di guida.

Una griglia frontale alleggerita, opzionale, in policarbonato alveolare, con oltre 25.000 sfaccettature, contribuisce a spostare il bilanciamento verso il posteriore, migliorando la trazione e la distribuzione dei pesi.

Tutti insieme gli alleggerimenti valgono al super SUV inglese 47 chili di vantaggio sulla bilancia, un dato che tuttavia va messo in relazione al peso totale del veicolo, che rimane vicino ai 22 quintali (2.198 kg, per essere precisi).

Aston Martin DBX S, dettaglio del cerchio alleggerito

Il nuovo DBX S ha inoltre uno sterzo più diretto del 4%, una modifica che potrebbe sembrare minima ma che ha un impatto significativo sulla maneggevolezza.

Il diametro di sterzata si riduce a soli 12 metri, rendendo questo maxi SUV di oltre 5 metri più agile anche in contesti urbani.

Sospensioni intelligenti per stabilità in ogni situazione

Il sistema di sospensioni pneumatiche, insieme agli ammortizzatori elettronici, è stato ricalibrato per migliorare la stabilità.

Il rollio è contenuto a soli 1,5°, anche nelle curve più impegnative, e la risposta delle sospensioni varia in base alla modalità di guida, adattando la rigidezza in tempo reale per migliorare aderenza e comfort.

Freni carboceramici: potenza e controllo in frenata

Per domare la potenza del V8, il DBX S adotta freni carbo-ceramici da 420 mm all’anteriore e 390 mm al posteriore.

Questa soluzione garantisce una forza frenante superiore, con un’elevata resistenza al fading anche dopo ripetute sollecitazioni.

Il feedback al pedale è diretto e modulabile, fanno sapere da Gaydon, offrendo sicurezza anche nelle frenate più decise.

Aston Martin DBX S, la plancia

Il frontale del DBX S è dominato da una griglia a listelli neri, affiancata da una nuova presa d’aria inferiore e uno splitter maggiorato. In alternativa, si può scegliere la griglia alveolare in policarbonato a richiesta.

Le minigonne laterali integrano splitter aerodinamici inclinati verso l’alto, con funzione sia estetica che pratica. A richiesta, sono disponibili specchietti, strisce laterali e battitacco in fibra di carbonio, per un tocco racing.

La parte posteriore si distingue per i nuovi terminali di scarico quadrupli verticali, disponibili con finitura lucida o opaca. Il diffusore è stato interamente ridisegnato per ottimizzare i flussi d’aria. Insieme ai dettagli in carbonio, consente un ulteriore risparmio di 7 kg.

Abitacolo su misura: lusso sportivo e tecnologia integrata

L'interno adotta una configurazione specifica “S” con rivestimenti in Alcantara e pelle semi-anilina. Il motivo a spina di pesce (herringbone) è standard sui sedili e, se si sceglie il tetto in carbonio, anche sul cielo. Le cinture rosse e i loghi “S” ricamati completano il carattere sportivo.

Sistema infotainment proprietario di ultima generazione

Il DBX S integra il nuovo sistema di infotainment sviluppato in-house da Aston Martin, con un’interfaccia ridisegnata, schermo ad alta risoluzione e comandi intuitivi. Tutto è stato progettato per essere fluido, moderno e perfettamente integrato nel design della plancia.

Impianti audio premium: da 800W a 1600W firmato Bowers & Wilkins

Il sistema audio base da 800W con 14 altoparlanti garantisce un’esperienza immersiva, ma per gli audiofili è disponibile il sistema Bowers & Wilkins da 1600W e ben 23 altoparlanti, con tweeter in alluminio e midrange Continuum, sviluppato su misura per l’abitacolo del DBX S.

Aston Martin DBX S, i sedili anteriori

Il nuovo DBX S è già ordinabile, con le prime consegne previste per il quarto trimestre del 2025. Sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato comunicato, si prevede che parta da una base superiore a quella del DBX707, superando i 266.000 euro in configurazioni base.

Motore 4,0 litri, V8, bi-turbo, benzina Potenza 727 CV a 6.250 giri Coppia 900 Nm a 5.250 giri Cambio Automatico a 9 rapporti Trazione Integrale Velocità 310 km/h 0-100 km/h 3,3 secondi Misure 5,04 x 2,00 x 1,68 m Bagagliaio n.d. Peso 2.198 kg Prezzo Da 41.700 euro

Qual è la potenza dell’Aston Martin DBX S 2025?

Il motore V8 4.0 litri biturbo del DBX S eroga 727 CV, con accelerazione 0-100 km/h in 3,3 secondi.

Quali sono le principali differenze tra DBX S e DBX707?

Il DBX S offre più potenza (+20 CV), peso ridotto (-47 kg), nuovi elementi in magnesio e carbonio, e una gestione ancora più raffinata della trasmissione.

Che tipo di trazione ha il DBX S?

Dispone di trazione integrale intelligente con ripartizione variabile della coppia, fino al 100% sull’asse posteriore.

Il sistema audio Bowers & Wilkins è di serie?

No, è opzionale, ma il DBX S include di serie un sistema Aston Martin da 800W con 14 speaker.

Quando sarà disponibile l’Aston Martin DBX S 2025?

Le consegne inizieranno nel quarto trimestre del 2025. Gli ordini sono già aperti.

Quanto costa il nuovo DBX S?

Il prezzo ufficiale non è ancora stato comunicato, ma si prevede un listino di partenza sopra i 266.000 euro.

Scopri di più sul configuratore ufficiale del nuovo Aston Martin DBX S.