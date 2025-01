Nuova Aston Martin Vantage Roadster: apriti record. Video

Non detiene un primato assoluto, nuova Vantage Roadster, tuttavia la nuova spider che Aston Martin getta in pasto al pubblico del web, un record lo registra pure. Quello di super sportiva aperta con motore V8 in posizione anteriore centrale più potente in assoluto.

Chiamalo, se vuoi, record ''a coda lunga''. Ma di record, pur sempre si tratta, no?

Versione convertibile della recentemente aggiornata Vantage Coupé (2024), nuova Vantage Roadster promette dunque di declinare in formato open top le stesse emozioni della sorella a tetto fisso.

Lo fa in due modi. Ovvero mantenendo, di Vantage Coupé, rispettivamente:



Nuova Aston Martin Vantage Roadster (2025)

La nuova arrivata della Casa di Gaydon combina dunque le prestazioni, le sensazioni dinamiche e l’emozione visiva della Coupé, con il valore aggiunto della guida a cielo aperto. Guardati intanto la video preview ufficiale: male, non ti fa di certo.

Il motore

Cuore stantuffante della Roadster è sempre l'ultima iterazione del V8 biturbo da 4.0 litri gentilmente fornito da Mercedes-AMG. Cioè un propulsore che ha subito importanti aggiornamenti e che ora raggiunge una potenza di 665 CV e una coppia di 800 Nm, per un incremento di +155 CV e +116 Nm rispetto alla release precedente.

Tali miglioramenti sono stati ottenuti intervenendo essenzialmente su tre fronti:

turbocompressori più grandi;

profili dell’albero a camme rivisti;

rapporto di compressione ottimizzato.



Vantage Roadster 2025: sotto il cofano, il V8 biturbo da 665 CV

Alla prova del cronometro

Nonostante l'architettura cabriolet, la Roadster mantiene la stessa velocità massima di 325 km/h della coupé, altro miglioramento significativo rispetto al modello precedente (2020). L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene ora in soli 3,5 secondi, risultando a sua volta migliore di -0,2 secondi.

Vantage Roadster accelera da 0 a 100 km/h in 3 secondi e mezzo

Driving dynamics

L'esuberanza di Vantage Roadster 2025 è gestita da un cambio automatico a 8 rapporti, che trasmette la potenza alle ruote posteriori tramite un differenziale elettronico a slittamento limitato (eLSD).

A garantire grip sono i nuovi pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S, sviluppati appositamente per la Vantage. Le sospensioni adattive sono state ricalibrate per migliorare la maneggevolezza, mentre l’avantreno a doppio braccio oscillante offre una maggiore reattività.

Aston Martin Vantage Roadster: dischi da 410 mm

Per assicurarsi un’eccellente potenza frenante, la Roadster è infine dotata di freni carboceramici con dischi da 410 mm e pinze a 6 pistoncini sulle ruote anteriori. Sebbene la distribuzione dei pesi non sia perfettamente bilanciata come quella della Coupé (50/50), le si avvicina molto: rapporto di 49/51 (anteriore/posteriore).

A livello estetico, la Vantage Roadster adotta pressoché gli stessi aggiornamenti esterni della coupé.

Il frontale è stato completamente ridisegnato e in effetti trasmette un feeling ancor più aggressivo. Questo grazie a:

nuova griglia;

paraurti aggiornato;

fari rivisitati.



Aston Martin Vantage Roadster, il nuovo frontale

Al posteriore, ecco un paraurti rinnovato con prese d’aria aggiuntive dietro le ruote che migliorano l’aerodinamica.

Tettuccio da record

Per nuova Vantage Roadster, sempre un tetto in tela

Il soft-top pieghevole della Roadster rimane invariato rispetto al modello precedente: Aston Martin tuttavia sostiene sia ancora il tetto elettrico convertibile più veloce al mondo (altro record). Può essere aperto o chiuso in appena 6,8 secondi, un tempo significativamente inferiore rispetto a concorrenti come ad esempio Porsche 911 Cabriolet, che richiede circa 15 secondi.

Il tetto si apre e si chiude in meno di 7 secondi

Nonostante la comodità del tetto apribile, la capacità del bagagliaio della Roadster è comprensibilmente ridotta, rispetto ai 350 litri della coupé: volume di carico di circa 200 litri. Pazienza, no?

Aston Martin Vantage Roadster, capacità di carico di 200 litri

Aston curiosities

Non passa inosservato come il nuovo modello a cielo aperto non adotti il tradizionale suffisso ''Volante''. La ragione, è che Aston Martin riserva il nome ''Volante'' alle decapottabili di punta. Come Aston Martin DB12 Volante. Chiusa parentesi.

Interni e infotainment

Nuova Vantage Roadster beneficia del sistema di infotainment Aston Martin di ultima generazione. E quanti passi avanti: il touchscreen da 10,25 pollici offre controlli gestuali e un’interfaccia più fluida, migliorando significativamente l’esperienza digitale (perché c'è anche quella).

Aston Martin Vantage Roadster, il nuovo infotainment

A differenza di molte auto moderne che hanno completamente eliminato i comandi meccanici, Aston ha deciso di mantenere pulsanti e interruttori fisici per funzioni essenziali come il climatizzatore e le impostazioni del gruppo propulsore. Strumentazione, quindi, in saggio equilibrio tra comandi digitali e fisici.

Di serie, la Roadster è infine dotata di un impianto audio a 11 altoparlanti, con un’opzione premium Bowers & Wilkins disponibile per chi cerca una qualità audio superiore. Non solo dagli scarichi.

In opzione, impianto audio Bower & Wilkins

SCHEDA TECNICA

ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER 2025

Motore V8 biturbo 4.0 litri (Mercedes-AMG) Potenza 665 CV Coppia 800 Nm Velocità massima 325 km/h Accelerazione 0-100 km/h 3,5 secondi Tempo di apertura del tetto 6,8 secondi Pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S Freni Carboceramici, dischi da 410 mm Schermo infotainment Touchscreen da 10,25 pollici con controllo gestuale Impianto audio di serie 11 altoparlanti Impianto audio opzionale Bowers & Wilkins



NUOVA VANTAGE ROADSTER : QUANDO E A QUALE PREZZO?

Le consegne di nuova Vantage Roadster iniziano nella primavera del 2025. Sebbene il prezzo ufficiale non sia stato ancora annunciato, si prevede che superi il prezzo di partenza della Coupé, che in Italia coincide con la cifra di 213.000 euro, di alcune decine di migliaia di euro. Vi aggiorniamo.

Nuova Aston Martin Vantage Roadster 2025 in vendita da primavera

NUOVA VANTAGE ROADSTER: IN ESTREMA SINTESI

Con il suo aumento di potenza, le sospensioni migliorate e la tecnologia di bordo aggiornata, nuova Aston Martin Vantage Roadster rappresenta un notevole passo avanti nella gamma cabriolet del brand.

Combina prestazioni entusiasmanti con un design elegante, rendendola una scelta ideale per chi cerca il piacere della guida a cielo aperto, senza compromessi in termini di velocità e di lusso. Tutto quanto, ancora, senza contaminazioni elettriche...

Nuova Vantage Roadster 2025: il gusto delle performance

