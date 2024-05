Nuova Aston Martin Vanquish "powered by" super V12, cosa sappiamo

E alla fine ''tutto sarà conquistato''. In lingua originale, ''All Will Be Vanquished''. Così titola Aston Martin il suo video teaser del nuovo V12. Sorge il dubbio che non sia un messaggio in codice. Che a breve, farà il suo debutto una GT con super 12 cilindri sotto il cofano, proprio di nome Vanquish. Nell'attesa di risolvere il (facile) rebus, la Casa di Gaydon dunque pubblica una clip che anticipa il nuovo motore. E la accompagna con qualche dettaglio tecnico che fa godere solo a leggerlo. Intanto, prego, clicca Play e alza il volume.

ADRENALINA A MILLE Circolavano voci secondo le quali la nuova Aston Martin top di gamma avrebbe ridotto il frazionamento del motore da V12 a V8, adottando una variante dell'8 cilindri della DB12. Ora, invece, giunge la conferma che nuova Aston Martin Vanquish (che si chiamerà così al 99,9%) utilizzerà un V12 biturbo da 5,2 litri, completamente ridisegnato ''con blocco cilindri e bielle rinforzati, testate ridisegnate che incorporano alberi a camme riprofilati, oltre a nuova aspirazione, nuove luci di scarico, candele riposizionate e nuove iniettori di carburante a portata più elevata''. Tutto ciò, secondo Aston, contribuirà a garantire “velocità più elevate, prestazioni ai vertici della categoria e miglioramenti in termini di efficienza”. Ah, due cifre: 824 CV di potenza, 1.000 Nm di coppia tondi tondi. Un discreto passo avanti, rispetto ai 725 CV e 900 Nm erogati dal V12 della DBS uscente.

Nuova Aston Martin ''Vanquish'', le nostre foto spia

EV? NO, THANKS E niente, un'Aston Martin full electric non vuole saperne di venire al mondo. E anche oggi, il V12 muore domani. “Il V12 è stato a lungo un simbolo di potenza e prestigio, ma è anche una dichiarazione di passione ingegneristica e abilità tecnica, sostiene il Direttore Tecnico Aston Martin Roberto Fedeli. ''Il nuovo motore non ha precedenti e per Aston rappresenta niente di meno che l’alba di una nuova, abbagliante era”.

Aston Martin Vanquish S (2016)

VANQUISH LEGACY Eccitati dalle immagini e dal sound, a noi non resta che aspettare la premiere dell'Aston Vanquish di ritorno (qui le nostre foto spia e qualche anticipazione su design e tecnica), un nome che manca all'appello dal 2018, (sopra, in foto, Vanquish S, anno 2016) anno l'anno in cui iniziò l'epoca DBS Superleggera (che è finita nel 2023), e che fa riaffiorare le memorie di pellicole da cineteca: ''007 - Die Another Day'' vi dice niente? Non solo Vanquish: Aston Martin afferma che il nuovo motore ''farà il suo esordio su un nuovo modello di punta, fulcro di una vera e propria rivoluzione dinamica'', che debutterà ''nel corso del 2024'', ma equipaggerà anche ''altri modelli prestigiosi e a tiratura limitata''. Ipersalivazione.

Aston Martin Vanquish quando recitava in ''007 - Die Another Day'' (2002)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/05/2024