Aston Martin sfila a Goodwood e sarà un festival della velocità da mille e una notte

Lo dice lo stesso, quello di Goodwood è il festival della velocità e perché potrebbe non partecipare un costruttore – di giunta inglese – come Aston Martin? Dall'11 al 14 luglio, la Casa di Gaydon si presenterà schierando una formazione per stravolgere gli occhi con modelli di produzione, a tiratura limitata e one-off. Sul tappeto rosso dell'evento Aston Martin farà sfilare Valkyrie, Valour, Valiant, Victor e Vantage , che saranno protagoniste della schiera di auto sportive di lusso, pronte ad affrontare la famosa Goodwood Hillclimb. Il Festival of Speed, che si tiene nella località britannica ogni anno a luglio, è un momento clou della stagione estiva ed è diventato un appuntamento imperdibile per gli amanti della velocità, che arrivano da tutto il mondo per immergersi nell'atmosfera del motorsport del passato , del presente e del futuro. I visitatori del festival di quest'anno vivranno emozioni da brivido anche grazie al ritorno in grande stile di Aston Martin , che farà debuttare la Valiant , uno dei 38 esemplari esclusivi progettati per la pista e omologati per la strada, creati a partire da una richiesta specifiche di Fernando Alonso , pilota di punta del team inglese di Formula Uno e due volte campione del mondo della specialità. L'asturiano guiderà la nuova auto venerdì 12 luglio a Goodwood. Simbolo dell'impegno di Aston Martin nel creare auto orientate al motorsport, la Valiant sarà una delle star dello spettacolo , soprattutto nella sua versione ispirata alla Muncher, che celebra la leggendaria Aston Martin di Le Mans.

Aston Martin al Goodwood Festival of Speed: la Valiant volata da Fernando Alonso

VALKYRIE IS BACK Insieme alla Valiant, nel Paddock Supercar e sulla Goodwood Hillclimb ci sarà una schiera di modelli davvero super. Per esempio, la Valkyrie, rivoluzionaria hypercar, che tornerà a farsi ammirare l’occasione. Dopo aver fatto il suo debutto proprio a Goodwood nel 2021, è ora l'ispirazione per la nuova Valkyrie AMR-LMH-hypercar, destinata a riportare il marchio nelle competizioni di quella categoria dal 2025.

Aston Martin al Goodwood Festival of Speed: la hypercar Valkyrie

VALOUR ESEMPLARE CELEBRATIVO Ci sarà poi la Valour, creata per celebrare i 110 anni di Aston Martin. Con il suo cambio manuale a 6 marce, abbinato al V12 Twin-Turbo da 5,2 litri, Valour è l’ultima rappresentante di un’intera era che unisce il passato al presente e, perché no, anche al futuro della Casa di Gaydon.

Aston Martin al Goodwood Festival of Speed: la Valor celebra i 110 anni della Casa

VICTOR LA ONE-OFF DA BRIVIDI E ancora, l'esemplare unico di Aston Martin Victor, creato dall'esclusivo servizio di personalizzazione del marchio ''Q by Aston Martin'' con il cambio manuale e, naturalmente, il motore V12. Il Festival of Speed offre la rara opportunità di vedere da vicino quest'auto in azione nel Paddock Supercar.

Aston Martin al Goodwood Festival of Speed: la Victor è un esemplare unico

C’È ANCHE LA NUOVA VANTAGE Presentata solo pochi mesi fa, la nuova Vantage è la vera auto sportiva di Aston Martin. L'ultimo esemplare a portare il famoso nome Vantage alimenta la tradizione del marchio di realizzare potenti auto sportive con motore anteriore e trazione posteriore, progettate per offrire il massimo del piacere di guida e della sicurezza. La nuova supercar britannica sarà presente nel paddock di Goodwood anche nella versione one-off Official FIA Safety Car di Formula Uno, nella versione da corsa 2024 Vantage GT3, che gareggia nelle competizioni di tutto il mondo, incluso il FIA World Endurance Championship.

Aston Martin al Goodwood Festival of Speed: c'è anche la nuova Vantage

LE AMMIRAGLIE DELLA FLOTTA Ma a Goodwood, insieme a tutti i modelli ''V'', ci sarà la prima Super Tourer al mondo, la Aston Martin DB12, la prima della nuova generazione di auto sportive. Nel paddock sarà esposta anche la nuova DBX707, che sfoggia un inedito design degli interni, completo di un nuovo sistema di infotainment, sviluppato interamente da Aston Martin.

Aston Martin al Goodwood Festival of Speed: il super SUV DBX707 si rinnova

LE PAROLE DEL MANAGER Marco Mattiacci , Global Chief Brand & Commercial Officer, ha dichiarato : ''Il Festival of Speed ​​è l'evento clou della stagione per coloro che adorano la velocità. Siamo orgogliosi di partecipare a questa importante celebrazione annuale della velocità e quest'anno siamo lieti di offrire una vasta gamma di auto sportive Aston Martin e anche la nuovissima DBX707. Non vediamo l'ora di partecipare ogni anno, perché è una grande opportunità per mostrare il nostro marchio ai veri intenditori di auto sportive'' . Quindi, appuntamento tra pochi giorni a Goodwood, biglietto di prenotazione?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/07/2024