Vai in vacanza a Londra? Scopri la secret experience Aston Martin

Per festeggiare 60 anni di collaborazione con il franchise di James Bond, Aston Martin apre a Londra House of Q: di che si tratta?

Chi non conosce Q? Chi non vorrebbe entrare nel suo laboratorio per scoprire i trucchi che inventa per dare a James Bond più di un asso nella manica? The House of Q è una nuova esperienza pop-up che Aston Martin ha allestito all’interno della prestigiosa galleria Burlington di Londra: per celebrare i 60 anni di collaborazione con la serie cinematografica di 007, iniziata con l'introduzione della mitica Aston Martin DB5 nel film Goldfinger del 1964.

House of Q, il magazine V57 e foto di 007

SPEAKEASY Alla House of Q di Aston Martin si accede attraverso una porta segreta all'interno di quella che sembra una normale edicola, dove viene distribuita anche un'edizione speciale di V57, la rivista di lifestyle di Aston Martin, stampata apposta per l'occasione. Messaggi segreti condurranno gli ospiti fino a un bar speakeasy che serve Champagne Bollinger. Il bar è decorato con disegni tecnici e parti della DB5 originale, con schizzi, diagrammi e schemi provenienti dagli archivi di Aston Martin ed EON Productions, oltre ad attrezzature ispirate alla saga di 007 e indizi nascosti su un futuro modello Aston Martin, per coloro che riescono a scoprirli.

House of Q, nell'antro dell'inventore

MEMORABILIA Il tema di Bond è presente in ogni dettaglio alla House of Q by Aston Martin, dove gli ospiti potranno vedere la sceneggiatura originale di Goldfinger, le locandine dei film e le fotografie del set. Bowers & Wilkins firma l'impianto audio del locale. Gli ospiti possono anche recarsi al piano superiore dove scopriranno il Configurator Lab, dove gli esperti di design Aston Martin li aiuteranno a configurare la loro Aston Martin perfetta.

House of Q, bozzetti della DB5 con gli accessori per 007

DATE E INDIRIZZO La House of Q ospiterà eventi giornalieri, inclusi workshop di progettazione tenuti dai team di progettazione e ingegneria di Aston Martin. Le ''secret experience'' aprono al pubblico giovedì 18 luglio e rimarranno accessibili fino a domenica 4 agosto 2024 presso House 12-13, Burlington Arcade, 51 Piccadilly, Londra W1J 0QJ. Se siete in zona, io vi ho avvisato. Ma non ditelo in giro: è un segreto! Questo messaggio si autodistruggerà in 10... 9... 8...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/07/2024