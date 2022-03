Non è un film: lo stuntman di James Bond in gara su Defender

Per celebrare i 60 anni di 007, Mark Higgins in gara come guest star alla Bowler Defender Challenge. Su un esemplare molto speciale

Quando il rischio e la velocità sono un mestiere. Dentro una pellicola, ma anche nella vita reale. E tra un inseguimento cinematografico e un capottamento controllato, perché non regalare (e vivere in prima persona) scariche di adrenalina vere, che anziché una statuetta alla Notte degli Oscar, valgono un trofeo sportivo? Non tutti sanno chi è Mark Higgins, il leggendario stuntman dei film di James Bond. Non tutti sanno, soprattutto, che Mark è anche un pilota per davvero. Higgins e una specialissima Land Rover Defender 90 saranno insieme alla prossima tappa della Bowler Challenge 2022, in programma tra le foreste del Galles il 26 marzo. Si annuncia un rally da film.

NON È UNA RECITA La comparsata di Higgins si deve alle celebrazioni del 60° anniversario dell'esordio di James Bond sul grande schermo, con la storica controfigura della spia di Sua Maestà - in coppia con la navigatrice Claire Williams - felice di tornare al suo vecchio amore: rallista di lungo corso, Higgins è stato tre volte campione britannico di specialità. Ma se il pilota inglese è considerato una leggenda del volante, lo si deve soprattutto alla fama guadagnatasi in quattro spettacolari episodi della saga 007: Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time to Die. Con lui sono voluti scendere in pista diversi piloti di F1, su di lui hanno voluto realizzare programmi speciali le principali tv mondiali, dalla BBC alla CNN.

LICENZA DI SGOMMARE Altrettanto speciale è la Defender 90 che Higgins porterà in gara in Galles: 300 CV, roll bar integrale, sospensioni specifiche, raffreddamento potenziato. Ma anche un design raffinato, realizzato con la livrea “Bond Edition” nera e oro con tutti i titoli dei film dell’agente segreto inglese sul cofano e sul portellone. Senza dimenticare il classico logo “007 60°” su tetto e fiancate. Altre modifiche includono ruote Bowler rinforzate da 18 pollici con pneumatici all-terrain. Land Rover Defender, Mark la conosce bene: in No Time To Die, l'ha messa alla frusta in mille modi. Le aspettative sulla sua performance sono alte, e non solo in senso cronometrico...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/03/2022