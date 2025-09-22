Passeggino o bebè SUV? L'Aston per poppanti da soli 2.500 euro

Si chiama egg3, ha cerchi a nido d'ape e interni in pelle stile DBX707. Prestazioni? Quelle della batteria... di papà e mamma

È un'Aston da spingere ed è proprio un'Aston che ti lascia a piedi, ma non ha alcun malfunzionamento. Il motore sei tu, cara mammina o caro paparino.

Hai presente quando guardi una supercar da oltre un milione di dollari e pensi “wow”, poi però guardi il passeggino del tuo bimbo e pensi “beh, anche questo merita lo stesso wow”?

Ecco, Aston Martin ha deciso di realizzare proprio quel genere di mezzo di trasporto.

egg3, il passeggino supercar

Design & stile (sì, c’è tecnica)

Il modello si chiama egg3, frutto della collaborazione tra Aston Martin e la Casa britannica egg. L’ispirazione? Il SUV sportivo DBX707.

Le ruote non sono solo “rotelle”. Hanno raggi a nido d’ape che richiamano quelli di modelli ultra-ricercati come Valour e Victor (quelli da milionari veri).

Rotelle? No, opere d'arte

Dal telaio ai rivestimenti, sino ai badge sulla ''capote'': tutto rievoca le Aston per adulti (vedi anche gallery). Cuciture raffinate, finiture che richiamano pelle Bitter Chocolate, inserti Magneto Bronze e dettagli in tessuto a spina (herringbone).

Se fosse un’auto, ti fideresti a portarla in un qualsiasi auto-lavaggio? Ma con questo, forse basta un panno morbido (forse).

Specifiche utili (almeno un po’ pratiche)

Egg3 è un passeggino sostenibile, nel senso che sostiene fino a 25 kg. Non abbastanza per la borsa del pediatra, ma ci siamo.

Tre versioni disponibili: una in verde con accenti lime da gara (troppo Aston!), due versioni grigie con dettagli ricercati.

Passeggino Aston, gamma colori Aston

Il prezzo (preparati)

Egg3 parte da poco più di 2.500 euro.

Sì, parecchio se pensi che serve solo a spingere un neonato su 4 ruote. Ma molto meno rispetto ai circa 275.000 euro richiesti per DBX707.

egg3 costa 2.500 euro

E se puoi permetterti l'hyper SUV Aston, beh, questo in fondo è un accessorio quasi regalato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/09/2025