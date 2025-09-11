Pneumatici

Aston Martin adotta le gomme Pirelli Cyber Tyre: ecco cos'hanno di speciale

Avatar di Emanuele Colombo, il 11/09/25

30 minuti fa - Aston Martin e Pirelli Cyber Tyre: gomme intelligenti per le supercar del futuro

Aston Martin adotterà le gomme Pirelli Cyber Tyre: pneumatici con sensori integrati che ottimizzano ESP, ABS e traction control

Aston Martin e Pirelli annunciano una nuova collaborazione per equipaggiare i prossimi modelli della Casa di Gaydon con la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, la prima al mondo capace di trasformare lo pneumatico in un vero e proprio sensore connesso con l’elettronica di bordo.

Gomme che parlano con l’auto

Il funzionamento è semplice nella teoria, ma sofisticatissimo nella pratica: piccoli sensori collocati all’interno del battistrada raccolgono dati in tempo reale, che vengono elaborati da software e algoritmi sviluppati da Pirelli.

La tecnologia Cyber Tyre Pirelli

Le informazioni vengono poi trasmesse a una centralina elettronica dedicata, che le integra con i sistemi di controllo dinamico del veicolo, migliorando così l'efficacia del controllo di stabilità ESP, dell'ABS e del controllo di trazione fino a livelli prima impossibili

La partnership con Bosch Engineering

Il progetto nasce dalla collaborazione con Bosch Engineering, che ha curato l’integrazione della piattaforma Cyber Tyre all’interno dell’architettura elettronica delle Aston Martin di prossima generazione. Un lavoro “dietro le quinte” che permetterà alle supercar britanniche di sfruttare appieno le potenzialità di questa tecnologia.

