Vero o falso? Seggiolini auto, scopri quanto sei informato...

Tutti concordi: il seggiolino per bambini è un "must". Ma in quanti lo usano correttamente? Guida alle regole (e qualche consiglio)

Dài, oggi giochiamo a quanto ne sai in tema seggiolini auto per bambini.

E se non sei un genitore, non importa: sarai zio, prozio, amico di coppie con figli, insomma è un argomento che riguarda tutti.

Ci va di entrare in argomento seggiolini auto dopo aver sfogliato un report Chicco che dimostra quanto gli italiani, su una materia vitale, non siano molto informati.

Italiani poco consapevoli sia sulla normativa seggiolini, sia sulle buone abitudini per il trasporto dei bambini in auto.

Seggiolini auto: rispetti le leggi?

SEGGIOLINI AUTO: DOMANDE E RISPOSTE

La survey Chicco coinvolge più di 1.800 persone in tutta Italia. Quindi è piuttosto attendibile.

Seggiolini e piccoli spostamenti

Partiamo dalle buone notizie. La consapevolezza sull’importanza dell’uso del seggiolino auto, anche nei tragitti brevi, è pressoché totale (98%) e questo è un dato assai importante e confortante.

Seggiolini auto fondamentali anche per mini spostamenti

DOMANDA. I piccoli spostamenti e le ridotte velocità sono innocui?

RISPOSTA. No, per niente. Nel caso di impatto a 56 km/h, un bambino del peso di 15 kg produce una forza d’urto pari a 225 kg. Sarebbe impossibile riuscire a trattenerlo con le sole braccia.

Il criterio chiave

Se la quasi totalità del campione è consapevole dell’importanza di usare sempre il seggiolino, meno della metà (43%) è a conoscenza del criterio che determina la corretta scelta del seggiolino.

Più di 4 persone su 10 è ancora convinta che la scelta dipenda dal peso, il 12% è convinto che dipenda dall’età.

DOMANDA. Qual è il criterio corretto per scegliere il seggiolino, secondo la normativa attuale?

RISPOSTA. La normativa attuale prevede che il criterio sia l’altezza del bambino.

Seggiolini obbligatori per tutti i bambini sotto la statura di 1,50 metri

Età e/o altezza

Altro importante elemento emerso dalla survey è legato a quando si può smettere di utilizzare il seggiolino auto: il 59% dei rispondenti dimostra di sapere che il seggiolino auto deve essere usato fino ai 150 cm di altezza, ma il 25% è erroneamente convinto che si possa smettere di usarlo al compimento dei 12 anni.

DOMANDA. Cosa prevede la normativa in materia di età e altezza?

RISPOSTA. I bambini devono viaggiare in auto a bordo di un seggiolino omologato finché non raggiungono l’altezza di 150 cm. Se un bambino ha superato l’età di 12 anni, ma è ancora più basso di 150 cm, dovrà continuare a utilizzare il seggiolino.

Curiosità: all’interno del campione, a risultare particolarmente virtuose sono le mamme in attesa, i genitori tra i 25 e i 34 anni, infine le mamme e i papà che... vivono in Abruzzo, Molise e Toscana (chissà perché).

La posizione del seggiolino

Qualche dubbio sulla posizione più sicura per trasportare un bambino in auto: il 73% è convinto che il sedile posteriore lato passeggero sia la posizione più sicura, in realtà, è al secondo posto.

Seggiolini auto: meglio sulla poltrona centrale

DOMANDA. Qual'è la posizione più sicura per un seggiolino auto?

RISPOSTA. Stando alle statistiche, la posizione più sicura è quella posteriore centrale, perché lontana dai lati dove possono avvenire impatti, quindi alla massima distanza da un possibile punto di contatto e collisione.

In caso di incidente

Grande consapevolezza sulla sicurezza del sistema ISOFIX, che viene riconosciuto come il più sicuro dal 97% dei rispondenti.

ISOFIX è lo standard internazionale

Il problema è che più della metà del campione è convinta che, dopo un incidente, sia ancora possibile utilizzare il seggiolino auto, se non danneggiato o se il bambino non era a bordo.

DOMANDA. Si può riutilizzare un seggiolino dopo un incidente, se sembra integro?

RISPOSTA. No. Anche se non visibilmente danneggiato, un seggiolino coinvolto in un incidente deve essere sempre sostituito. Qiesto perché potrebbe aver subito microdanni che compromettono la sicurezza, anche se non visibili. Lo stesso vale per i seggiolini usati: potrebbero avere deterioramenti nascosti.



SEGGIOLINI AUTO: 10 REGOLE D'ORO

Sotto, il decalogo che ogni mamma e papà che abbia a cuore la sicurezza e il comfort del proprio figliolo dovrebbe imparare a memoria.

Impara l'arte del seggiolino

1. Usa sempre il seggiolino auto, anche per brevi tragitti.

La maggior parte degli incidenti avviene vicino casa e a bassa velocità: il seggiolino riduce il rischio di lesioni gravi.

2. Scegli un seggiolino omologato secondo la normativa R129 (i-Size).

Questa normativa classifica i seggiolini per altezza e impone l’installazione in senso contrario di marcia fino a 15 mesi, includendo anche i test d’impatto laterale.

3. Installa correttamente il seggiolino con sistema ISOFIX.

Il sistema ISOFIX garantisce un’installazione più sicura e semplice, evitando errori comuni legati alle cinture di sicurezza dell’auto.

4. Posiziona il seggiolino nella parte posteriore centrale del veicolo.

È la posizione più sicura in caso di impatto, essendo equidistante da eventuali zone di collisione.

5. Non usare mai il seggiolino lato passeggero senza disattivare l’airbag.

Un airbag attivo può causare gravi lesioni se si apre durante un incidente con un bambino seduto davanti.

6. Verifica sempre la presenza e la leggibilità dell’etichetta di omologazione.

L’etichetta arancione indica che il seggiolino è stato testato e approvato secondo le normative di sicurezza europee.

Seggiolini auto: l'omologazione è fondamentale

7. Sostituisci il seggiolino dopo un incidente.

Anche se non visibilmente danneggiato, può aver subito micro-usure che ne compromettono la sicurezza.

8. Rispetta le misure massime di altezza e peso.

Il seggiolino va cambiato quando il bambino supera i limiti riportati sull’etichetta o se la testa supera il bordo superiore dello schienale.

9. Presta attenzione alla postura del bambino nel seggiolino.

Una posizione corretta favorisce la respirazione, lo sviluppo posturale e la sicurezza in caso di impatto.

10. Controlla la data di scadenza del seggiolino.

Materiali come la plastica possono deteriorarsi col tempo e con l’esposizione alla luce solare: segui le indicazioni del produttore.

Il contenuto è stato utile, oppure eri già a conoscenza di tutte le norme e buone prassi? In ambo i casi, noi siamo soltanto che felici!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/06/2025