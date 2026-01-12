Mercedes EQS si rinnova: cambio di look e svolta elettrica a 800 volt

L'ammiraglia a batterie si prepara al classico cambio di stile di metà carriera: c'è un nuovo frontale e arriva una piattaforma a 800 volt per ricariche più rapide

Lanciata sul mercato nell’estate del 2021, la Mercedes EQS (leggi tutto su Mercedes EQS) rappresenta il vertice della gamma elettrica della Stella.

Un facelift atteso per la berlina BEV di riferimento

Dopo circa quattro anni di carriera, l’ammiraglia BEV si prepara a un restyling profondo previsto per il 2026, e i prototipi avvistati durante i test invernali nel nord della Svezia confermano le voci che arrivano dai corridoi di Stoccarda.

Nuova Mercedes EQS: l'ammiraglia elettrica si prepara al restyling di metà carriera

Design rivisto, soprattutto all’anteriore

Le immagini dei muletti mostrano una EQS con un frontale completamente ridisegnato. Paraurti, griglia e gruppi ottici anteriori saranno aggiornati, mentre al posteriore potrebbero arrivare modifiche più mirate. La grafica interna dei fari posteriori dovrebbe integrare la stella a tre punte, soluzione già vista sulla CLA elettrica (guarda la Mercedes CLA). Non è esclusa anche la rimozione della striscia LED che collega i fanali.

Nuova Mercedes EQS: la berlina a batterie immortalata durante i collaudi nel nord Europa

La vera novità è sotto la carrozzeria

I cambiamenti più rilevanti riguarderanno però la tecnica. Mercedes (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) starebbe preparando il passaggio dell’EQS – e della EQE – da un’architettura elettrica a 400 volt a una più moderna a 800 volt a partire dal 2025. Questo aggiornamento coincide con l’evoluzione della piattaforma EVA2, che diventerà EVA2M.

Nuova Mercedes EQS: adotterà una inedita piattaforma elettrica a 800 Volt

Ricarica più veloce e nuova tecnologia di trazione

La nuova architettura consentirà potenze di ricarica superiori agli attuali 200 kW, limite imposto dal sistema a 400 volt. Considerando batterie oltre i 100 kWh, l’obiettivo è ridurre sensibilmente i tempi di sosta.

I motori Valeo lasceranno il posto al sistema eATS 2.0 sviluppato internamente da Mercedes, affiancato da elettronica di potenza in carburo di silicio (SiC) e nuove celle batteria.

Nuova Mercedes EQS: il frontale camuffato mostra nuovi fari a LED con la stella a tre punte

Più autonomia e migliore esperienza di guida

Secondo le stime, la sola elettronica in SiC potrebbe migliorare l’autonomia di circa il 5%. Mercedes ha già affinato l’attuale EVA2 con soluzioni come la pompa di calore e il caricatore AC da 22 kW, ma l’aggiornamento EVA2M rappresenta un salto più marcato.

Resta da capire come queste novità influenzeranno la domanda della berlina elettrica di lusso, soprattutto in una fase di transizione così significativa per la gamma EQ.

L’elettricità ha subito un rallentamento nella domanda del mercato, soprattutto di modelli premium al top della gamma. Vedremo come risponderanno i clienti a questi aggiornamenti. Voi come la pensate?

