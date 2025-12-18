Arriva Mercedes VLE, il van elettrico ridisegna il concetto di multispazio premium

Da Mercedes-Benz (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) arrivano conferme sul debutto del nuovo VLE, che è fissato per il 10 marzo a Stoccarda.
Una piattaforma elettrica tutta nuova
Il modello rappresenta il primo veicolo basato sulla piattaforma elettrica VAN.EA, sviluppata per supportare diverse configurazioni, dai van familiari agli MPV di lusso fino ai veicoli commerciali elettrici.
Mercedes VLE: il van elettrico si ispira al design del concept Vision V di questa foto
La stella nelle luci e la maxi griglia
Un’immagine teaser diffusa dalla Casa tedesca anticipa alcuni elementi del design frontale, caratterizzato da una grande griglia chiusa e dalle luci diurne a forma di stella, soluzione già vista sul concept Vision V (guarda il concept Vision V).
Rispetto al prototipo, il VLE di serie adotta proporzioni più concrete, pur mantenendo un legame stilistico evidente con il linguaggio più recente di Mercedes.
Mercedes VLE: l'abitacolo sarà lussuoso e multifunzione e derivato dal concept Vision V
Abitacolo versatile e alto tasso digitale
Il Mercedes VLE è descritto come una monovolume elettrica capace di combinare comfort di marcia e versatilità interna. L’abitacolo prevede configurazioni fino a otto posti, con sedili modulari, ampi vani portaoggetti e il sistema MBUX Hyperscreen basato sul nuovo sistema operativo MB.OS.
Chiaramente, gli interni non saranno futuristici come quelli del concept, tuttavia le immagini ci danno un’idea di quello che potrebbe essere il layout complessivo.
Lato motorizzazioni c’è ancora riserbo, ma tra le principali caratteristiche tecniche attese troviamo:
- motorizzazioni elettriche singole o doppie
- potenze comprese tra circa 200 e 350 kW
- batterie da 90 a quasi 120 kWh
- autonomia WLTP superiore ai 500 km
- architettura a 800 volt con ricarica fino a 350 kW
Mercedes VLE: uno stile più concreto del concept Vision V ma fortemente ispirato a quello
Arriverà una versione extra lusso
In una fase successiva è prevista anche una variante VLS, pensata come MPV di lusso con configurazione lounge e dotazioni dedicate ai passeggeri posteriori per incrementare al massimo il comfort percepito durante l’experience di viaggio. Il VLE si inserisce così nel segmento emergente dei van elettrici premium, affiancando proposte analoghe già presenti sul mercato. Voi cosa ne pensate del nuovo van elettrico di Mercedes? Fatecelo sapere.