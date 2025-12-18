Arriva Mercedes VLE, il van elettrico ridisegna il concetto di multispazio premium

Il nuovo Mercedes VLE sarà svelato il 10 marzo a Stoccarda: design ispirato al concept Vision V, fino a 500 km di autonomia e soluzioni da MPV di lusso

Da Mercedes-Benz (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) arrivano conferme sul debutto del nuovo VLE, che è fissato per il 10 marzo a Stoccarda.

Una piattaforma elettrica tutta nuova

Il modello rappresenta il primo veicolo basato sulla piattaforma elettrica VAN.EA, sviluppata per supportare diverse configurazioni, dai van familiari agli MPV di lusso fino ai veicoli commerciali elettrici.

Mercedes VLE: il van elettrico si ispira al design del concept Vision V di questa foto

La stella nelle luci e la maxi griglia

Un’immagine teaser diffusa dalla Casa tedesca anticipa alcuni elementi del design frontale, caratterizzato da una grande griglia chiusa e dalle luci diurne a forma di stella, soluzione già vista sul concept Vision V (guarda il concept Vision V).

Rispetto al prototipo, il VLE di serie adotta proporzioni più concrete, pur mantenendo un legame stilistico evidente con il linguaggio più recente di Mercedes.

Mercedes VLE: l'abitacolo sarà lussuoso e multifunzione e derivato dal concept Vision V

Abitacolo versatile e alto tasso digitale

Il Mercedes VLE è descritto come una monovolume elettrica capace di combinare comfort di marcia e versatilità interna. L’abitacolo prevede configurazioni fino a otto posti, con sedili modulari, ampi vani portaoggetti e il sistema MBUX Hyperscreen basato sul nuovo sistema operativo MB.OS.

Chiaramente, gli interni non saranno futuristici come quelli del concept, tuttavia le immagini ci danno un’idea di quello che potrebbe essere il layout complessivo.

Lato motorizzazioni c’è ancora riserbo, ma tra le principali caratteristiche tecniche attese troviamo:

motorizzazioni elettriche singole o doppie

potenze comprese tra circa 200 e 350 kW

batterie da 90 a quasi 120 kWh

autonomia WLTP superiore ai 500 km

architettura a 800 volt con ricarica fino a 350 kW

Mercedes VLE: uno stile più concreto del concept Vision V ma fortemente ispirato a quello

Arriverà una versione extra lusso

In una fase successiva è prevista anche una variante VLS, pensata come MPV di lusso con configurazione lounge e dotazioni dedicate ai passeggeri posteriori per incrementare al massimo il comfort percepito durante l’experience di viaggio. Il VLE si inserisce così nel segmento emergente dei van elettrici premium, affiancando proposte analoghe già presenti sul mercato. Voi cosa ne pensate del nuovo van elettrico di Mercedes? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/12/2025