Nuova Mercedes-Benz Classe S, ecco come cambia l’ammiraglia simbolo del lusso

L'inedito modello di rappresentanza della casa di Stoccarda aggiorna design, interni e gamma motori, rafforzando il ruolo di riferimento tra le berline al top della gamma

La Mercedes Classe S ha definito il concetto di lusso automobilistico per decenni e oggi arriva profondamente rinnovata per restare al vertice del segmento delle berline di rappresentanza.

Un riferimento nel segmento delle berline di lusso

Con l’ultimo aggiornamento, l’ammiraglia tedesca evolve ulteriormente, esaltando le nuove tendenze digitali ma continuando a rappresentare un punto di riferimento assoluto in una nicchia ristretta, ma importante per un brand come quello della Stella.

La Casa dichiara che la vettura è per oltre il 50% “nuova, aggiornata o rifinita”, a conferma di un intervento profondo e strutturale (guarda la prova di Mercedes Classe S attuale).

Nuova Mercedes-Benz Classe S: l'ammiraglia di Stoccarda si aggiorna per oltre il 50%

Design esterno: più presenza e dettagli luminosi

L’evoluzione parte dall’esterno, dove la nuova Classe S adotta una griglia anteriore più grande del 20%, illuminata per la prima volta e caratterizzata da stelle cromate tridimensionali.

La stella sul cofano può anch’essa essere illuminata, anche se in Italia non sarà omologabile. Completano l’aggiornamento i nuovi fari anteriori e posteriori con inserti stellati, cerchi ridisegnati e una gamma colori rinnovata.

Per chi cerca un look più dinamico è disponibile il pacchetto AMG Line, che introduce paraurti specifici, minigonne laterali e cerchi AMG fino a 21 pollici.

Nuova Mercedes-Benz Classe S: un design evoluto senza essere stravolto

Manufaktur: personalizzazione senza limiti

La Classe S rafforza il concetto di esclusività con il programma Manufaktur Made to Measure, che mette a disposizione oltre 150 colori per la carrozzeria e più di 400 combinazioni per gli interni. Una proposta pensata per chi desidera un’ammiraglia realmente su misura.

Nuova Mercedes-Benz Classe S: l'abitacolo è ancora più digitale, accogliente e lussuoso

Abitacolo: dalla sobrietà alla rivoluzione digitale

Se l’esterno evolve in modo progressivo, l’abitacolo rappresenta una vera svolta. La grande fascia in legno lascia spazio a una configurazione dominata dagli schermi, che richiama una vera “sala di comando”. Mercedes definisce la Classe S una ''sala riunioni su ruote'', sottolineando il ruolo centrale della tecnologia.



La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un display centrale per l’infotainment da 14,4 pollici che adesso è a sviluppo orizzontale e non più verticale, e uno schermo da 12,3 pollici dedicato al passeggero anteriore.La console centrale integra un doppio caricatore wireless e portabicchieri illuminati.

Nuova Mercedes-Benz Classe S: tornano comandi fisici sul volante

Tecnologia sì, ma anche comandi fisici

Il nuovo volante multifunzione segna un parziale ritorno ai comandi tradizionali, con pulsanti fisici per il Distronic e una rotella per il volume.Una scelta che va nella direzione ammessa dalla stessa Mercedes, secondo cui ''la gente non ama la tecnologia fine a sé stessa''.



Restano comunque soluzioni avanzate come le bocchette di ventilazione circolari con controllo digitale, descritte come un ''sistema innovativo che adatta automaticamente la posizione delle bocchette dell'aria, sia anteriori sia posteriori, in base alle esigenze del cliente''.

Nuova Mercedes-Benz Classe S: sedili a chaise longue e infotainment MBUX posteriore

Infotainment MBUX e comfort posteriore

L’assistente virtuale MBUX, basato su intelligenza artificiale e supportato da ChatGPT4o e Microsoft Bing Search, è rappresentato da un avatar “vivente” a forma di stella Mercedes.



Per i passeggeri posteriori l’infotainment evolve con schermi da 13,1 pollici, telecomandi rimovibili e telecamere per partecipare a riunioni su Microsoft Teams.

Tra le novità figurano anche le cinture di sicurezza anteriori riscaldabili, che offrono una sensazione di caldo ''abbraccio'', e i nuovi rivestimenti Beech Brown.

Nuova Mercedes-Benz Classe S: una famiglia di motori elettrificati anche Diesel

Motori: gamma completa ed elettrificata

La Mercedes Classe S propone una gamma di motorizzazioni ampia e articolata:

S 580 4Matic: V8 biturbo mild-hybrid da 4,0 litri (M177 Evo), 537 CV e 750 Nm, con turbocompressori rivisti e iniezione potenziata

S 450: sei cilindri in linea 3.0 mild-hybrid, 381 CV e 560 Nm

S 500: sei cilindri in linea 3.0 mild-hybrid, 449 CV e 600 Nm

Diesel 3.0: versioni da 313 CV e 650 Nm o 367 CV e 750 Nm

Le varianti plug-in hybrid ampliano l’offerta:

S 450 e: sei cilindri 3.0 + motore elettrico, batteria da 22 kWh, 435 CV e 680 Nm, 0-100 km/h in 5,7 s, autonomia elettrica WLTP fino a 118 km

S 580 e: stessa architettura ma 585 CV e 750 Nm, 0-100 km/h in 4,4 s, autonomia elettrica WLTP fino a 103 km

Nuova Mercedes-Benz Classe S: sospensioni pneumatiche e asse posteriore sterzante

Assetto e dinamica attiva

Lo sterzo posteriore fino a 4,5 gradi migliora l’agilità, mentre il sistema opzionale a 10 gradi riduce il diametro di sterzata a 10,8 metri. Di serie le sospensioni pneumatiche, con E-Active Body Control disponibile a richiesta.

Nuova Mercedes-Benz Classe S: anche in versione sportiveggiante AMG Line

Quando arriva l’ammiraglia di Stoccarda?

La nuova Mercedes Classe S arriverà nei concessionari nei prossimi mesi (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia). I prezzi non sono ancora stati comunicati e verranno annunciati in prossimità del lancio ufficiale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/01/2026