Auto ed edilizia

Dai motori ai grattacieli: con Mercedes-Benz Places la Stella investe su Dubai

Avatar di Alessandro Perelli, il 15/01/26

51 minuti fa - Il marchio tedesco investe nel real estate di lusso negli Emirati

L'azienda tedesca lancia negli Emirati Arabi Uniti il progetto Places Binghatti City: 12 torri, 13.000 residenze, 840.000 metri quadrati e servizi esclusivi per facoltosi clienti

Dopo un calo delle vendite del 10% nell’ultimo anno, dovuto a dazi, scorte elevate e alla forte concorrenza in Cina, Mercedes cerca nuove fonti di fatturato (guarda i numeri di vendita di Mercedes-Benz).

Mercedes-Benz guarda oltre l’auto

Tra queste spicca il settore immobiliare di lusso, con un progetto ambizioso a Dubai: Mercedes-Benz Places.

Mercedes-Benz Places: il progetto da 13.000 residenze di lusso e servizi esclusivi a Dubai

Nasce Mercedes-Benz Places Binghatti City

Il complesso, chiamato ufficialmente Mercedes-Benz Places Binghatti City, sarà il secondo intervento del marchio in città e uno dei pochi al mondo. L’obiettivo è creare una vera “città nella città”, con oltre 13.000 residenze distribuite in dodici torri per un totale di circa 840.000 metri quadrati.

Mercedes-Benz Places: la cerimonia di presentazione del progetto con autorità e manager

Architettura e identità del marchio

Al centro del progetto sorgerà la torre Vision Iconic, affiancata da undici grattacieli residenziali di lusso. Ogni edificio porterà il nome di un concept Mercedes, come Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex e Vision Mercedes-Maybach 6. Secondo l’azienda tedesca (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia), il design esprimerà la filosofia della “purezza sensuale”.

Interni e spazi esterni

Sebbene i dettagli siano ancora limitati, le residenze promettono materiali premium come legno e pelle, con finiture nere e argento. Grande attenzione anche agli spazi verdi, pensati come luoghi di eleganza e tranquillità, tra promenade, aree picnic e padiglioni immersi nel verde.

Mercedes-Benz Places: appartamenti di lusso, piscine, aree relax e zone per praticare sport

Servizi esclusivi per i residenti

Il complesso offrirà piscine a sfioro, aree acquatiche per famiglie, palestre hi-tech, zone yoga e piste da jogging. Non mancheranno club sportivi, simulatori di golf, spazi e-sport e persino una sala da ballo, rafforzando il posizionamento di Mercedes nei grattacieli di lusso di Dubai.

Il progetto è stato concepito come ''un santuario di eleganza e tranquillità, dove natura e innovazione convergono''. A voi piace questo nuovo concept residenziale a Dubai? Potendo, ci fareste un pensierino? Diteci la vostra.

VEDI ANCHE
Mercedes Classe S 2026 e il nuovo V8 albero piatto: ultime news
Lanciare un nuovo V8 turbo nel 2026: il caso Mercedes Classe S
Foto spia Mercedes EQS 2026: restyling e tecnologia a 800 volt
Mercedes EQS si rinnova: cambio di look e svolta elettrica a 800 volt
Video MB.Drive Assist Pro: guida assistita Mercedes di livello 2+
Guida a mani libere? Con MB.Drive Assist Pro in città si può, Mercedes arriva al livello 2+
Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/01/2026
Tags
mercedesdubai
Gallery
Logo Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Vedi anche