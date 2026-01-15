Dai motori ai grattacieli: con Mercedes-Benz Places la Stella investe su Dubai

Dopo un calo delle vendite del 10% nell’ultimo anno, dovuto a dazi, scorte elevate e alla forte concorrenza in Cina, Mercedes cerca nuove fonti di fatturato (guarda i numeri di vendita di Mercedes-Benz).

Mercedes-Benz guarda oltre l’auto

Tra queste spicca il settore immobiliare di lusso, con un progetto ambizioso a Dubai: Mercedes-Benz Places.

Mercedes-Benz Places: il progetto da 13.000 residenze di lusso e servizi esclusivi a Dubai

Nasce Mercedes-Benz Places Binghatti City

Il complesso, chiamato ufficialmente Mercedes-Benz Places Binghatti City, sarà il secondo intervento del marchio in città e uno dei pochi al mondo. L’obiettivo è creare una vera “città nella città”, con oltre 13.000 residenze distribuite in dodici torri per un totale di circa 840.000 metri quadrati.

Mercedes-Benz Places: la cerimonia di presentazione del progetto con autorità e manager

Architettura e identità del marchio

Al centro del progetto sorgerà la torre Vision Iconic, affiancata da undici grattacieli residenziali di lusso. Ogni edificio porterà il nome di un concept Mercedes, come Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex e Vision Mercedes-Maybach 6. Secondo l’azienda tedesca (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia), il design esprimerà la filosofia della “purezza sensuale”.

Interni e spazi esterni

Sebbene i dettagli siano ancora limitati, le residenze promettono materiali premium come legno e pelle, con finiture nere e argento. Grande attenzione anche agli spazi verdi, pensati come luoghi di eleganza e tranquillità, tra promenade, aree picnic e padiglioni immersi nel verde.

Mercedes-Benz Places: appartamenti di lusso, piscine, aree relax e zone per praticare sport

Servizi esclusivi per i residenti

Il complesso offrirà piscine a sfioro, aree acquatiche per famiglie, palestre hi-tech, zone yoga e piste da jogging. Non mancheranno club sportivi, simulatori di golf, spazi e-sport e persino una sala da ballo, rafforzando il posizionamento di Mercedes nei grattacieli di lusso di Dubai.

Il progetto è stato concepito come ''un santuario di eleganza e tranquillità, dove natura e innovazione convergono''. A voi piace questo nuovo concept residenziale a Dubai? Potendo, ci fareste un pensierino? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/01/2026