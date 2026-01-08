Guida a mani libere? Con MB.Drive Assist Pro in città si può, Mercedes arriva al livello 2+

Uno schieramento di sensori e un cervellone elettronico degni di un'astronave debuttano sulla Mercedes CLA con guida assistita avanzata di livello 2+ per guidare senza mani nel traffico

Mercedes-Benz si prepara a lanciare MB.Drive Assist Pro negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, introducendo una soluzione avanzata di guida assistita pensata per l’utilizzo urbano.

MB.Drive Assist Pro: nuova guida assistita su Mercedes CLA

Il debutto è previsto sulla Mercedes CLA (qui, Mercedes CLA) con estensione successiva anche alla GLC EQ (guarda Mercedes GLC EQ), e potrebbe coincidere con l’arrivo sul mercato europeo, compatibilmente con le approvazioni normative.

Mercedes MB.Drive Assist Pro: la guida a mani libere per la città debutta su CLA

Guida urbana a mani libere di livello 2+

Fino a oggi la casa tedesca non si è sbilanciata sulla tecnologia, ma ha osservato: ''Premendo un pulsante, il veicolo può aiutare a navigare attraverso le strade della città, dal parcheggio alla destinazione, con l'assistenza avanzata SAE-Level 2''.

Il sistema rientra di fatto nella guida semi autonoma livello 2+ (SAE) e mantiene un approccio “cooperativo”: il guidatore può intervenire sullo sterzo in qualsiasi momento senza disattivare l’assistenza (qui sviluppo guida semi autonoma livello 3 Mercedes).

Guardiamo insieme il video pubblicato sul canale YouTube di Mercedes per capire meglio come funziona la nuova guida semi autonoma.

Sensori evoluti e supercomputer di bordo

MB.Drive Assist Pro si basa su un’architettura hardware complessa, composta da circa 30 sensori, tra cui 10 telecamere, cinque radar e 12 sensori a ultrasuoni. I dati vengono elaborati da un supercomputer capace di raggiungere 508 TOP, garantendo una gestione rapida e precisa delle informazioni.

Mercedes MB.Drive Assist Pro: la prova della CLA sulle strade di San Francisco negli USA

Il ruolo di Nvidia e la sicurezza attiva

Mercedes (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) ha confermato che la Mercedes CLA utilizzerà il software Drive AV di Nvidia, progettato per la navigazione urbana punto-punto (homepage di Nvidia Italia).

Il sistema è in grado di interpretare scenari complessi, effettuare svolte, scegliere le corsie corrette e riconoscere utenti vulnerabili come pedoni e ciclisti, intervenendo in modo proattivo per evitare collisioni. Una telecamera interna verifica costantemente l’attenzione del conducente.

Mercedes MB.Drive Assist Pro: fino a 30 sensori e software Drive AV di Nvidia

Costi e incertezze normative

Negli Stati Uniti, MB.Drive Assist Pro avrà un costo indicativo di 3.950 dollari per un abbonamento triennale, con un piano mensile in fase di sviluppo.

Per l’Europa, invece, Mercedes non ha ancora comunicato prezzi o modalità a causa delle attuali incertezze regolamentari che rallentano l’approvazione della tecnologia. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2026