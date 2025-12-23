Unimog, 80 anni senza limiti: Mercedes celebra l’icona con un prototipo di lusso

La casa tedesca in collaborazione con Hellgeth Engineering dà vita a un esemplare che unisce lusso, tecnica estrema e DNA off-road. E non è detto che rimanga un esercizio di stile...

Il mitico veicolo tuttoterreno Unimog (guarda qui un modello Unimog) questo mese compie 80 anni e Mercedes sceglie di celebrare uno dei suoi veicoli “da fatica” più iconici spingendolo verso territori del tutto nuovi.

Un prototipo tutto da scoprire

In collaborazione con Hellgeth Engineering, la Casa di Stoccarda (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) ha realizzato una show car che aggiunge un inedito tocco di lusso al leggendario mezzo tuttofare, senza rinnegare la sua vocazione fuoristradistica. Insomma, un veicolo pensato per stupire nell’off-road più impegnativo come negli hotel più esclusivi.

Unimog prototipo: per celebrare gli 80 anni di Unimog Mercedes a realizzato un modello unico

Sottopelle la tecnologia resta uguale

Questo esemplare unico nasce sulla base dell’U 4023, mantenendo intatta l’architettura tecnica che lo ha reso famoso: assali a portale, cioè al di sopra del mozzo ruote per avere più luce a terra, telaio elastico e differenziali a triplo bloccaggio, pensati per affrontare qualsiasi superficie.

Ma c’è un motore diesel nuovo

La novità più rilevante è però sotto il cofano, dove debutta il motore sei cilindri diesel OM 936 da 7,7 litri. Al posto del precedente quattro cilindri, il nuovo propulsore eroga 300 CV (contro 231 CV), garantendo maggiore trazione e una trasmissione più fluida, senza compromettere le capacità off-road.

Unimog prototipo: il design del frontale è stato rielaborato in chiave contemporanea

Uno design unico

Sul piano estetico, la show car (o meglio dire show truck?) Unimog trova un equilibrio tra robustezza e stile. I designer si sono ispirati al mondo dei SUV, introducendo una griglia ridisegnata, nuovi paraurti, minigonne laterali e pannelli del cassone personalizzati. La vernice grigio opaco, i cerchi beadlock da 20 pollici e il pacchetto luci full LED rafforzano un’immagine moderna e ricercata.

Unimog prototipo: nuovo motore OM 936 diesel a sei cilindri, 7,7 litri con 300 CV di potenza

Spazio elegante per quattro persone

Non manca la tecnologia: la MirrorCam sostituisce gli specchietti tradizionali con monitor digitali, migliorando la visibilità sia in fuoristrada sia negli spazi urbani più stretti. All’interno, l’abitacolo a quattro posti sorprende per l’uso di pelle di alta qualità, cuciture a contrasto, illuminazione ambientale a LED e tappetini in pelle, creando un contrasto volutamente forte con la natura “operaia” del mezzo.

Unimog prototipo: l'abitacolo offre un ambiente raffinato e robusto per quattro passeggeri

Un po’ di storia

Nato come veicolo agricolo nella Germania del dopoguerra e prodotto da Mercedes dal 1951, l’Unimog è sempre stato sinonimo di funzionalità estrema. Questa reinterpretazione, però, non è solo un esercizio di stile: il prototipo sarà collaudato da un cliente selezionato per valutare un possibile sviluppo futuro. Un segnale chiaro che, anche a 80 anni, l’Unimog continua a reinventarsi. Voi cosa ne dite di questa soluzione a metà fra un veicolo da lavoro e uno di lusso? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/12/2025