BMW supera Mercedes nel 2025: numeri alla mano, ecco perché Monaco batte Stoccarda

L’eterna sfida tra due colossi dell’automotive premium come BMW e Mercedes rappresenta da anni uno dei punti di riferimento del mercato globale.

BMW e Mercedes: una rivalità che continua

Nel 2025, però, i dati di vendita mostrano un quadro piuttosto netto: BMW (guarda la homepage di BMW Italia) riesce a chiudere l’anno davanti alla storica rivale, nonostante un contesto segnato da incertezze economiche, transizione energetica e rallentamenti in mercati chiave come la Cina.

BMW vs Mercedes-Benz: Monaco vince la sfida contro Stoccarda delle vendite globali 2025

I numeri globali delle vendite

A livello mondiale, il BMW Group ha consegnato 2.463.715 veicoli nel 2025, con una crescita dello 0,5% su base annua. Un risultato di stabilità che assume valore considerando la complessità del mercato. Mercedes-Benz, includendo auto e furgoni, si ferma invece a 2.160.000 unità, registrando un calo del 10%. Il divario supera così le 300.000 vetture.

Consegne globali 2025:

BMW Group: 2,46 milioni di veicoli (+0,5%)

Mercedes-Benz: 2,16 milioni di veicoli (-10%)

BMW vs Mercedes-Benz: la casa della Stella punta forte su nuova CLA per il rilancio 2026

Il punto sulle sole autovetture

Limitando l’analisi alle auto, BMW mantiene il vantaggio con 2,17 milioni di consegne, nonostante una lieve flessione dell’1,4%. Mercedes chiude invece a quota 1,8 milioni di pezzi, segnando un calo più marcato del 9%. Alla maggiore solidità di BMW contribuisce una gamma più bilanciata in termini di volumi.

I reparti sportivi e l’alto di gamma

Entrambi i marchi continuano a performare bene nei segmenti sportivi.BMW M (guarda la futura M3 EV Neue Klasse) stabilisce un nuovo record storico con 213.457 vetture consegnate (+3,3%). Mercedes risponde con un +7% per AMG e con il miglior risultato di sempre per la Classe G, vicina alle 50.000 unità (leggi la prova di Mercedes G 450 d).

BMW vs Mercedes-Benz: ottimi risultati di vendite per il reparto sportivo M di BMW

Per la Stella, i modelli di fascia alta rappresentano una quota strategica:

AMG, Maybach, Classe G, S ed EQS valgono il 15% delle vendite totali

Approccio orientato ai margini più che ai grandi volumi

BMW vs Mercedes-Benz: la Classe C AMG 63 S E-Performance di Mercedes

Il ruolo chiave delle elettrificate

Una parte rilevante della differenza tra BMW e Mercedes nasce dal fronte elettrificato. BMW Group consegna 642.087 veicoli elettrificati (+8,3%), di cui 442.072 BEV, pari a circa il 18% delle vendite globali. In Europa, le elettriche pure arrivano a rappresentare circa un quarto delle immatricolazioni del gruppo.

Mercedes (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) si ferma a 368.600 veicoli elettrificati, con BEV in calo del 9%, a quota 168.800 unità.

BMW vs Mercedes-Benz: il SUV compatto GLC plug-in hybrid di Mercedes

Europa, USA e Cina: mercati a confronto

Geograficamente, l’Europa è il principale punto di forza per BMW, con oltre un milione di consegne e una crescita del 7,3%, sostenuta soprattutto da BEV e plug-in. Negli USA, BMW cresce del 5%, raggiungendo 417.638 auto vendute.

Mercedes fatica maggiormente in Nord America, chiudendo a 284.600 consegne (-12%), potenzialmente limitata da una gestione più prudente degli stock.

Ma è la Cina a essere il mercato più complesso per entrambi. Questi i numeri:

BMW: 625.527 consegne (-12,5%)

Mercedes: 551.900 consegne (-19%)

BMW vs Mercedes-Benz: i SUV X5 e X6 Coupé M Performance di BMW

Il maggiore equilibrio di Monaco è vincente

Nel 2025 BMW dimostra una maggiore capacità di adattamento al mercato globale rispetto a Mercedes, grazie a una gamma più bilanciata, buone performance in Europa e USA e una crescita costante delle elettriche. Una leadership costruita più sulla solidità complessiva creata nel tempo piuttosto che su singoli exploit. Riuscirà la casa di Stoccarda a invertire la tendenza?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/01/2026