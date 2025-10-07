BMW M4: la sportiva che sfida il tempo. Resterà fino al 2029?

Da quando la Mercedes-AMG C 63 S è passata a un sistema ibrido a quattro cilindri, la BMW M4 è diventata la scelta più allettante per chi è cerca un'auto sportiva tedesca potente e lussuosa, in grado di competere con una supercar in pista. Il suo motore sei cilindri in linea turbo mantiene un forte legame con la tradizione del marchio. E se le voci (non confermate) dovessero rivelarsi fondate, l'attuale M4 resterà in circolazione molto più a lungo di quanto inizialmente previsto.

BMW M4: la sportiva tedesca potrebbe essere prodotta fino al 2029

I piani iniziali prevedevano la chiusura del coiclo costruttivo della Serie 4 - quindi anche della M4 - a giugno 2028. Tuttavia, nuove informazioni suggeriscono un cambio di rotta e la produzione dell’attuale BMW M4 G82 (guarda la BMW M4) potrebbe proseguire fino a giugno 2029, un anno in più rispetto a prima. Se confermata, la decisione renderebbe questa generazione una delle più longeve nella storia del modello.

Una delle M4 più longeve di sempre

La precedente generazione BMW F82 è rimasta in produzione per sei anni. Con un’estensione fino al 2029, la G82 raggiungerebbe una durata di quasi nove anni, un traguardo notevole nel panorama delle sportive moderne.

Le motivazioni potrebbero essere legate al continuo successo commerciale e alla capacità della M4 di restare competitiva anche con l’arrivo di nuove tecnologie. BMW potrebbe introdurre aggiornamenti mirati per aumentare potenza ed efficienza, mantenendo alto l’interesse per il suo modello high performance.

BMW M4: potrebbe condividere per un po' il listino con la futura M3

Listino condiviso?

Secondo l'affidabile insider BMW e utente della pagina web Bimmerpost ''ynguldyn''(qui la pagina su Bimmerpost), la prossima generazione di M3 G84 verrà lanciata a ottobre 2028 e rimarrà in produzione fino al 2034. Questa programmazione significa che la nuova M3 e l'attuale M4 potrebbero condividere il listino per un po'.

BMW M4: la versione station wagon M3 Touring

La relazione con la gamma M3

Le informazioni sui programmi di produzione della BMW M3 offrono un quadro più ampio.

La M3 G80 berlina dovrebbe terminare la produzione nel 2027

La M3 Touring continuerà fino a ottobre 2027

La nuova M3 G84, attesa per ottobre 2028, resterà sul mercato fino al 2034

Questa sovrapposizione tra la M3 di nuova generazione e la M4 attuale è una mossa inconsueta per BMW (guarda la homepage di BMW Italia), ma testimonia la fiducia nella solidità tecnica della G82.

BMW M4: la variante con carrozzeria berlina a 4 porte M3

La futura M3 G84 sarà il primo modello della divisione M a introdurre il linguaggio stilistico Neue Klasse. È previsto l'arrivo di una versione elettrica, ma non è da escludere, anzi, l’impiego di una variante evoluta del motore biturbo da 3,0 litri, accoppiato a un sistema ibrido leggero.

BMW M4: la variante M3 elettrica su piattaforma Neue Klasse

Se la M4 dovesse restare fino al 2029, non è escluso che riceva anch’essa aggiornamenti estetici ispirati alla Neue Klasse (qui BMW iX3 Neue Klasse), per mantenere coerenza con la futura identità del marchio bavarese.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/10/2025