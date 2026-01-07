Questa è nuova BMW iX4 (margine di errore: molto basso)

Prendi BMW iX3 e pettinalo SUV coupé. Da fine 2026, con tanti saluti a X4 Diesel e benzina. La nostra ricostruzione

Perde spazio, acquista stile. E una vocale. Da BMW X3 a BMW X4 il passo è breve, e da BMW X4 a BMW iX4 il passo è senza via di scampo e senza alternative (come ampiamente previsto). Che la cosa piaccia, oppure no.

L'erede full electric (solo full electric: bye bye Diesel e benzina) del SUV coupé di medie dimensioni di Monaco di Baviera era stata avvistata già a novembre, ma poiché si trattava di un muletto per i test, il prototipo era come al solito avvolto in un'allucinante mimetica.

BMW iX4, le nostre foto spia

Ora è il momento di avventurarci nella rimozione elettronica del mimetismo a spirale (vedi copertina e foto sotto). Pronti, via e la somiglianza visiva con nuova iX3 risulta perfettamente visibile.

Rivolta, come in passato, a chi preferisce lo stile alla sostanza, BMW iX4 sarà pressoché identica alla sorella SUV, lunghezza inclusa (4 metri e 80 circa) fatta eccezione per la linea del tetto spiovente, il minor spazio per la testa per gli occupanti dei sedili posteriori e un vano di carico più piccolo.

BMW iX4 (2026), la nostra ricostruzione grafica

Anche gli interni saranno ripresi tali e quali da iX3. Quindi avrai sia l'ampio display da montante a montante nella parte inferiore del parabrezza, sia il grande schermo centrale da 17,9 pollici, sia inoltre le stesse bocchette di ventilazione, lo stesso pannello plancia, lo stesso volante a quattro razze, la stessa console centrale e così via.

Gli interni di nuova BMW iX3 (e di BMW iX4)

Per la gamma propulsori, idem come sopra. Sigla BMW iX4 50xDrive e due motori elettrici con una potenza complessiva di 469 CV, una coppia di 645 Nm, uno 0-100 km/h in 4,9 secondi e un'autonomia stimata di circa 800 km (e una ricarica da 400 kW per le batterie da 109 kWh, con 21 minuti per passare dal 10 all'80%).

Con le proiezioni indipendenti è tutto, ora si aspettano le coordinate del reveal, che dovrebbe avvenire a circa metà 2026, con vendite a partire da fine 2026. Elettrofobi, astenersi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/01/2026