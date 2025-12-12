La nuova BMW X7 pizzicata al Nurburgring: anticipazioni

Nuova BMW X7 2028: il prototipo G67 avvistato al Nürburgring. Avrà un V8 per gli USA e un sei cilindri per l'Europa.

Dopo le prime foto estive, la nuova BMW X7 è arrivata dove tutte le sportive, e i SUV che vogliono farsi prendere sul serio, prima o poi passano: il Nürburgring.

Il maxi-SUV bavarese, nome in codice G67, si mostra ancora pesantemente mascherato, ma qualcosa trapela. Tipo i quattro scarichi, che certificano lo status di M Performance. Niente X7 M “vera”: la versione pepata si chiamerà semplicemente X7 M60 xDrive, seguendo il nuovo corso che elimina la “i” dal badge.

Nuova BMW X7 2028, vetri più grandi potrebbero indicare dimensioni aumentate

Dimensioni in crescita e soluzioni di design inedite

Il profilo dà l’idea di un’auto più grande dell’attuale. Il finestrino posteriore pare aumentato, e questo lascia immaginare più spazio per chi siede dietro. Le maniglie, invece, sono dove non te le aspetti: la nuova X7 eredita quelle piccole “alette” sulla linea di cintura viste anche sulla prossima X5. Un approccio minimal inaugurato sui concept Vision Neue Klasse X e Skytop.

Fari (forse) ingannevoli e frontale tutto nuovo

Dalla camuffatura non si capisce se torneranno i fari sdoppiati introdotti con il restyling 2022. Le luci diurne – che fanno anche da indicatori – sono montate in basso, vicino ai fari principali. Due barrette insolite, quasi perpendicolari, ma provvisorie.

BMW, come spesso accade, potrebbe voler depistare: ricordiamo che anche i primi muletti della Serie 7 G70 nascondevano i DRL separati. Possibile quindi che ci sia una striscia luminosa superiore ancora occultata. La calandra? Proporzionata, ma sempre… importante.

Nuova BMW X7 2028, le luci DRL sono posticce

Dietro cambia tutto: luci provvisorie, portellone sdoppiato

Dietro i fari sono estremamente semplici, segno che anche loro sono elementi provvisori. Sul modello definitivo dovrebbero estendersi sul portellone, che manterrà l’apertura sdoppiata.

Il prototipo indossa pannelli aggiuntivi e rivetti neri per confondere le forme reali, specie sui montanti posteriori, dove l’area vetrata potrebbe essere più ampia del previsto. Cerchi da 22” e pinze blu confermano l’allestimento M Sport.

Sotto al cofano: V8 negli USA, sei cilindri in Europa

Sotto il cofano dovrebbe esserci il noto V8 mild-hybrid 4.4 biturbo S68, identico a quello della X7 M60i attuale. Negli Stati Uniti resterà a listino, mentre in Europa la musica potrebbe cambiare: norme e CO2 potrebbero imporre solo sei cilindri. Confermata l’assenza di una versione plug-in hybrid, come oggi. In arrivo, invece, il diesel 40d xDrive.

Nuova BMW X7 2028: V6 per l'Europa, V8 per gli USA

Dentro arriva iDrive X: addio doppio schermo, addio rotella

Niente scatti degli interni, ma già una certezza: la X7 di nuova generazione dirà addio al doppio schermo dell’iDrive 8.5. Arriverà il nuovo iDrive X, con un display centrale più grande (si parla di 17,9”) e un’interfaccia Panoramic Vision proiettata alla base del parabrezza.

Tre sezioni fisse davanti al guidatore, sei aree configurabili accanto. In arrivo anche un head-up display 3D. E la rotella dell’iDrive? Fine della storia: su iDrive X non ci sarà più.

Produzione dal 2027 e già in arrivo anche una iX7 elettrica

La produzione della nuova X7 inizierà a Spartanburg nell’agosto 2027, con debutto previsto come Model Year 2028. In parallelo, BMW sta preparando anche una iX7 100% elettrica, basata sulla stessa piattaforma CLAR e con batterie e motori di nuova generazione visti nei futuri Neue Klasse iX3 e i3.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/12/2025