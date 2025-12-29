BMW X5 meglio delle Chevy Suburban per l'FBI: costano meno e nessuno le nota

Non tutte le auto dell’FBI sono quelle che ti aspetti. Sotto l’amministrazione Trump, il direttore Kash Patel ha creato un piccolo caso: invece di ordinare le solite Chevrolet Suburban Shield blindate – icona americana dei convogli governativi – ha deciso di puntare sulle BMW X5 Protection. Perché? Secondo fonti interne, principalmente per due motivi: costano meno e sono più discrete.

Le X5 blindate sono prodotte nello stabilimento BMW di Spartanburg, South Carolina, e secondo MS Now (ex MSNBC) la scelta è stata fatta anche per rendere la flotta “meno visibile”. Un dettaglio interessante in un contesto in cui ogni mossa dell’FBI finisce sotto i riflettori.

BMW X5 xDrive30d, 3/4 anteriore

Costano meno delle Suburban

Parlando con i media, il portavoce dell’FBI Ben Williamson ha confermato l’acquisto delle BMW, sottolineando come fossero una soluzione più economica rispetto ad altri veicoli blindati presi in considerazione. “Le agenzie governative, incluso l’FBI, valutano periodicamente la sostituzione e l’aggiornamento delle flotte in base a sicurezza, utilizzo o vincoli di bilancio”, ha spiegato Williamson. “In questo caso, la decisione ha permesso di risparmiare milioni di dollari ai contribuenti scegliendo un’alternativa più efficiente.”

Per avere un’idea dei costi: una Chevrolet Suburban Shield prodotta da GM Defense può costare dai 600.000 ai 3,6 milioni di dollari, mentre il costo delle BMW X5 blindate VR6 si aggira tra 200.000 e 300.000 dollari. La blindatura BMW prevede vetri da 30 mm rinforzati con policarbonato e protezioni in acciaio che consentono di resistere alle bombe a mano come ai colpi del mitra AK47 Kalashnikov.

Secondo un insider citato dai media, una nuova Suburban sarebbe costata circa 480.000 dollari, più del doppio di ogni BMW nella flotta. Insomma, il direttore Patel si sposterà con una X5 VR6, risparmiando parecchio senza rinunciare alla protezione.

Chevrolet Suburban Shield: l'auto più famosa dell'FBI

Più discrete delle Chevy?

E sull’idea che le BMW siano più “discrete”, la logica c’è. Tutti sanno che l’FBI usa le Suburban per trasportare funzionari, mentre pochi conoscono il contratto tra il governo e BMW per le X5, usate dal Dipartimento di Stato per proteggere diplomatici e funzionari in contesti ad alto rischio. In pratica, Patel avrebbe trovato un modo per muoversi quasi sotto i radar… anche se con la pubblicità che ha generato l’acquisto, discrezione è una parola relativa.

In ogni caso, negli Stati Uniti è molto più facile incrociare una Suburban che una X5. La Suburban è un’istituzione: nata nel 1935 come Carryall Suburban (poi diventata GMC) su incoraggiamento dell’esercito americano, oggi è arrivata alla dodicesima generazione ed è il nome più longevo della storia automobilistica statunitense. Le BMW, invece, passano quasi inosservate… e forse è proprio quello il punto.

Foto di copertina di Northern Virginia Police Cars via Instagram

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2025