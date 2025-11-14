Nuova BMW iX4: la sorella coupé della iX3 muove i primi passi

BMW ha iniziato i test su strada della futura iX4, il SUV coupé che entrerà nella famiglia Neue Klasse affiancando la più razionale iX3. Il prototipo, ancora infagottato in una livrea psichedelica, rivela però già un dettaglio importante: le somiglianze con la iX3 non sono affatto poche. La filosofia è chiara: a chi cerca un SUV elettrico più elegante che pratico, BMW vuole offrire una variante più filante, con tetto discendente e un taglio da sportback, che sacrifica un po’ di spazio in nome dello stile.

Il parallelismo con la iX3 è evidente soprattutto nel frontale, dove i gruppi ottici e l’impostazione generale della calandra sembrano ricalcare fedelmente la sorella più “quadrata”. Qualche differenza potrebbe arrivare dai paraurti, ancora provvisori, mentre il parabrezza leggermente più inclinato e la linea del tetto che scende verso una coda più angolata fanno capire quale sarà il carattere della futura iX4.

Anche dietro non mancano gli indizi. La targa trova posto nello stesso incavo del paraurti della iX3, ma il distanziamento tra i fari sembra più ampio. Difficile dire se sia una scelta definitiva o un effetto del camouflage, che spesso inganna l’occhio più di quanto si creda.

BMW iX4 2026, il frontale è simile a quello della iX3

Interni: un copia-incolla dalla iX3 (e non è un male)

Dentro l’abitacolo, la iX4 riprenderà praticamente in toto l’impostazione della nuova iX3. Ci sarà il maxi display che corre da un montante all’altro sotto il parabrezza, il grande schermo centrale, le bocchette dell’aria ridotte al minimo, il volante a quattro razze e la console centrale rivista. Una cabina moderna, pulita, molto “Neue Klasse” nelle forme e nei materiali. L’unico compromesso sarà lo spazio sopra la testa per chi siede dietro: il tetto spiovente è bello da vedere, ma anche penalizzante.

BMW iX4 2026 rimpiazzerà la X4 termica, che non verrà sostituita

Motori: stessa famiglia, stesso carattere

La gamma motori della iX4 ricalcherà quella della iX3. Al vertice ci sarà la iX4 50 xDrive, con due motori elettrici, per una potenza complessiva di 469 CV e 645 Nm di coppia. Numeri che parlano chiaro: la iX3 scatta da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e tocca i 210 km/h di velocità massima, quindi la sorella coupé non si discosterà molto da questi valori.

Il pacco batterie garantirà percorrenze nell’ordine degli 800 km, mentre la ricarica fino a 400 kW permetterà di passare dal 10 all’80% in appena 21 minuti e di recuperare 372 km in soli 10 minuti. Insomma: numeri da Neue Klasse, su cui BMW punta molto.

Nuova BMW iX4 2026

Arriverà tra circa un anno: addio X4 termica

La nuova iX4 prenderà ufficialmente il posto dell’attuale X4, che non avrà più varianti a combustione interna. È un passaggio simbolico importante: anche nella fascia dei SUV coupé medi, BMW sta premendo forte sull’elettrico e vuole farlo con un modello che unisce efficienza, autonomia e una linea più dinamica rispetto alla iX3.

È molto probabile che i due modelli condividano anche diversi set di cerchi, anche se alcuni saranno esclusivi della iX4 per darle un’identità più marcata. Lo stesso discorso dovrebbe valere per colori carrozzeria e abbinamenti interni, con proposte dedicate a chi cerca un tocco di personalità in più. L’anteprima ufficiale? Se tutto procede secondo i piani, potremmo vederla entro un anno.

