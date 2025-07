Australia: guida la BMW seduto su una sedia da giardino (ma con la cintura)

Senti parlare di project car su base BMW e immediatamente pensi a sedili sportivi in linea con il pedigree agonistico del Marchio, ma forse il 64enne australiano fermato dalla polizia a Cranbourne North, sobborgo a sud-est di Melbourne, non ha fatto in tempo a montarli...

La BMW Serie 3 E36 color bordeaux su cui viaggiava è stata notata dalla polizia perché non aveva il cofano anteriore, ma questo era solo l'inizio. Avvicinandosi al veicolo, gli agenti hanno fatto una scoperta ancora più incredibile: l’auto non aveva alcun sedile installato.

Il conducente era seduto su una sedia da giardino in plastica, non fissata alla scocca, con un paio di cuscini appoggiati sopra per ottimizzare il comfort. Il tutto indossando la cintura di sicurezza, per salvare le apparenze.

Australia: fermata una BMW Serie 3 che marciava senza cofano né sedili

Una scusa improbabile e una denuncia inevitabile

In Australia - come in tanti altri paesi del mondo, del resto - circolare con veicoli in condizioni simili non è solo rischioso, ma assolutamente illegale.

L’assenza di un sedile fissato in modo sicuro rappresenta un pericolo gravissimo: basta una frenata o un urto a bassa velocità per trasformare un gesto incosciente in tragedia.

Il guidatore ha dichiarato di sapere benissimo che la sua BMW non era in regola, ma ha spiegato che stava andando a prendere dei ricambi: la giustificazione non è bastata a risparmiargli le sanzioni.

La polizia ha emesso immediatamente un “defect notice”, che vieta l’uso su strada del mezzo fino al ripristino completo delle condizioni minime di sicurezza. L’uomo dovrà ora rispondere di diverse violazioni al codice della strada davanti a un giudice.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/07/2025