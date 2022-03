Nuova Alpina B4 Gran Coupé, se M4 Competition veste stretta

Sarà pure la femmina Alpha della compagnia, ma c'è una voce nella quale BMW M4 Competition cede ora il suo primato interno: è quello di coppia motrice, che ora spetta a lei, Alpina B4 Gran Coupé. Che dopo che anche Alpina è stata incapsulata nel BMW Group, è di diritto un membro di famiglia. Carrozzeria Serie 4 Gran Coupé, l'arroganza di 730 Newton-per-metro. E non solo.

IN CIFRE Da una cilindrata di 3,0 litri, il solito sei cilindri in linea doppio turbo sviluppa 495 cv da 5.000 a 7.000 giri al minuto e 730 Nm da 2.500 a 4.500 giri al minuto. Come pietra di paragone, M3/M4 Competition - con la quale condivide cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale xDrive - è accreditata di 510 cv di potenza (un po' di più) e 650 Nm (un bel po' di meno). Su strada, Alpina B4 Gran Coupé si esibisce in uno 0-100 km/h da 3,7 secondi e in una velocità di punta di 301 km/h. Niente male, tanto più se si pensa che abbiamo a che fare con una coupettona a quattro porte che può ospitare comodamente cinque adulti.

TELAIO Sostanzialmente, Alpina ha preso Serie 4 Gran Coupé e ne ha trasformato sia il sistema di scarico, sia la calibrazione del software motore. Equipaggiata di ruote forgiate da 20 pollici da 12 kg ciascuna, la B4 rotola su pneumatici Pirelli P-Zero dalla misura di 255/35 davanti e di 285/30 al retrotreno. Lo storico tuner tedesco ha poi completato l'opera mettendo mano a telaio e sospensioni: le modifiche includono boccole e supporti aggiornati, puntoni di rinforzo della paratia a cupola, un camber negativo sull'asse anteriore, infine barre antirollio e freni di maggior diametro.

DESIGN Rispetto all'alterego BMW, nuova Alpina B4 è anche un pelo più espressiva: spoiler anteriore e posteriore di maggior volume, i terminali di scarico ovali, un diffusore più pulito. Ampia la gamma di colori esterni, generosa la dotazione standard: sedili e volante riscaldati, Parking Assistant e Driving Assistant, rivestimenti in pelle Lavalina. Tutto questo per la cifra di 91.800 euro. In Germania, vendite a partire dall'estate 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2022