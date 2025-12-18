BMW M lancia nuove app digitali: M Cockpit, M Drag Meter e M Channel

BMW M introduce nuove app di bordo per i modelli sportivi: M Cockpit, M Drag Meter e M Channel migliorano guida e intrattenimento

BMW M porta a bordo delle sue auto una serie di app dedicate esclusivamente ai clienti BMW M, pensate per rendere la guida ancora più coinvolgente e “leggibile”, soprattutto nei modelli più recenti.

Le app si chiamano M Cockpit, M Drag Meter e M Channel e sono ora disponibili a livello globale all’interno del BMW Digital Premium Package per la nuova BMW iX3 con pacchetto M Sport e M Sport Pro.

Vi si accede direttamente dal display centrale e in futuro saranno estese anche ad altri modelli BMW M equipaggiati con il BMW Operating System X.

BMW M Apps, ora disponibili su BMW iX3 con pacchetto M Sport e M Sport Pro

M Cockpit: tutti i dati che contano, in tempo reale

L’app M Cockpit è pensata per chi ama sapere sempre cosa sta succedendo sotto (e attorno) all’auto. Fornisce una panoramica completa e in tempo reale di numerosi parametri legati a dinamica di guida, assetto, powertrain e geolocalizzazione.

Il punto forte è la personalizzazione: il guidatore può configurare fino a cinque dashboard diverse sul display centrale, scegliendo quali dati visualizzare e come farlo. Un vero cruscotto digitale su misura, perfetto tanto per la guida sportiva quanto per l’uso di tutti i giorni.

BMW M Drag Meter

M Drag Meter: pronti, partenza, via

L’app M Drag Meter porta la logica della gamification dentro l’auto: mostra in modo immediato e chiaro i dati della dinamica longitudinale, includendo valori di accelerazione e decelerazione, oltre al tempo di reazione del guidatore nelle partenze da fermo.

Grazie al supporto del GPS, velocità e distanze vengono misurate con precisione e possono essere visualizzate direttamente sul display centrale. Anche qui non manca la personalizzazione: è possibile selezionare fino a quattro parametri di misurazione e confrontarne i risultati in tempo reale.

''È pensato per l’uso sulla drag strip'', dice BMW, ma è difficile pensare che un SUV elettrico come la iX3 possa mai venire impiegata sulle regolari piste per il quarto di miglio. Prenilo come un monito per ricordare che le gare di accelerazione sono vietate su strada.

Le BMW M Apps si trovano nell'infotainment BMW Operating System X

M Channel: intrattenimento firmato BMW M

Quando l’auto è ferma – durante una pausa o una ricarica – entra in gioco M Channel, la prima piattaforma di intrattenimento firmata BMW M. L’app offre una ricca selezione di contenuti video on-demand, fruibili direttamente dal display centrale.

Il catalogo include tutorial e racconti dal mondo BMW M, contenuti motorsport e approfondimenti dedicati agli appassionati, oltre a informazioni su iniziative come la BMW Driving Academy.

BMW M Channel: contenuti in streaming per allietare le soste di ricarica

My BMW App: nasce la BMW M Community per GEN M

«Le nuove app BMW M offrono ai guidatori una comprensione ancora più profonda della vettura e ampliano le possibilità di utilizzo, rendendo il piacere di guida più concreto anche nella quotidianità», dice Sylvia Neubauer, Vice President Brand, Customers and Sales di BMW M GmbH.

Ma l’ecosistema digitale BMW M si espande anche fuori dall’auto. All’interno della My BMW App debutta infatti la BMW M Community, uno spazio dedicato ai clienti del marchio dove accedere a vantaggi esclusivi, prodotti dedicati, eventi speciali, offerte selezionate e contenuti premium.

La community permette anche ai membri di entrare in contatto diretto tra loro, condividendo esperienze e passioni. L’iniziativa è parte integrante della campagna GEN M, la “casa emotiva” di chi vive il motorsport e le alte prestazioni come uno stile di vita.

Al lancio, la BMW M Community sarà disponibile per tutti i clienti BMW M in Germania con modelli M High Performance o M Performance a partire dall’anno di produzione 2014, a patto che l’auto sia collegata alla My BMW App.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/12/2025