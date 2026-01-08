Da partner a marchio ufficiale: Alpina diventa un nuovo brand BMW

Dal 1° gennaio 2026 Alpina entra ufficialmente nel gruppo bavarese: identità preservata, nuovo logo e continuità tra sportività, comfort e manifattura artigianale

Per gli appassionati dei modelli sportivi di BMW il marchio Alpina ha rappresentato un'alternativa alle varie M3, M4, M5 ecc. Mettersi al volante di un'auto della Casa dell'Elica, senza entrare nel mondo M ma aggiungendo quell'aura di esclusività aggiuntiva, è sempre stata una combinazione molto gradita.Numeri ridotti, è vero, ma pezzi quasi ritagliati su misura erano la soluzione ideale per chi voleva quel qualcosa in più rispetto a un modello esclusivo, ma pur sempre di grande produzione.

BMW Alpina: il nuovo logo che comparirà su tutti i modelli dal 2026

L'ingresso ufficiale nel colosso tedesco

Ebbene, dal 1° gennaio 2026 BMW Alpina è ufficialmente un nuovo marchio del Gruppo di Monaco di Baviera. Il passaggio segue l’acquisizione dei diritti sul brand di Buchloe, conclusa nel marzo 2022 dopo una partnership durata decenni.

Fino alla fine del 2025, Alpina ha operato come costruttore indipendente, producendo circa mille vetture l’anno usando i diversi modelli bavaresi, poi personalizzate e vendute a livello globale.

BMW Alpina: la B4 GT derivata dalla Serie 4 Gran Coupé

Continuità di identità e nuovo logo

In occasione dell’annuncio, BMW (guarda la homepage di BMW) ha svelato il nuovo logo BMW Alpina, destinato a comparire al centro del portellone posteriore delle vetture. Il design richiama la grafica degli anni Settanta, con un lettering sobrio ed elegante.

L’obiettivo dichiarato è preservare il DNA Alpina, mantenendo il delicato equilibrio tra prestazioni elevate e comfort di marcia superiore.

Artigianalità e personalizzazione

Le future BMW Alpina (guarda il maxi SUV Alpina XB7) continueranno a distinguersi per la cura artigianale di materiali, finiture e configurazioni. L’ampia scelta di opzioni punta a una personalizzazione completa, elemento chiave per una clientela che cerca modelli sportivi raffinati e discreti.

BMW Alpina: il SUV XB7

Le radici a Buchloe

La storia di Alpina inizia nel 1961 a Buchloe, in Baviera, con Burkard Bovensiepen e un carburatore Weber per la BMW 1500. Da quella intuizione nasce un marchio riconosciuto dal 1970 come costruttore indipendente, oggi pronto a scrivere un nuovo capitolo all’interno di BMW. Riuscirà a confermarsi come brand premium sportivo? Voi conoscete i modelli Alpina? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/01/2026