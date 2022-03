Con BMW e Google l'auto dei sogni è già in garage, virtualmente...

REALTÀ AUMENTATA PER CONFIGURARE LE BMW EV Nell’era del digitale dove tutto può essere smaterializzato e ricreato in maniera virtuale e anche i configuratori auto per creare il modello preferito hanno rivoluzionato il processo di acquisto. Ma oggi facciamo un passo in più e l’esperienza di personalizzazione si evolve grazie alla realtà aumentata, che promette di andare ancora oltre, consentendo agli acquirenti di creare l’auto comodamente da casa. La filiale americana di BMW ha intuito il grande potenziale di questa soluzione alternativa; quindi, ha collaborato con Google Cloud per offrire un'esperienza di realtà aumentata coinvolgente ai clienti interessati a due suoi modelli elettrici, la sportiva i4 e il SUV iX. Per adesso, l’America fa da apripista, ma se il progetto si dimostrerà vincente, è chiaro che in futuro sarà allargato a livello globale. Progettata per essere un’esperienza high-tech come i modelli BEV stessi, l'esperienza di realtà aumentata consentirà agli utenti di posizionare digitalmente la i4 e la iX in qualsiasi ambiente del mondo reale. Dal momento che BMW sta sfruttando la tecnologia AR di Google Cloud per dare vita ai modelli con “dettagli fotorealistici”, gli acquirenti possono avvicinarsi e guardare “dettagli come la grana fine della pelle e le cuciture all'interno della BMW iX, riprodotti realisticamente grazie alla tecnologia informatica di Google Cloud”.

BMW e Google: i due colossi insieme per un configuratore in realtà aumentataNON SOLO CONFIGURAZIONE DELL’AUTO L'esperienza non finisce qui poiché gli utenti possono cambiare i colori della vernice per vedere come sarebbe la loro auto ideale parcheggiata nel vialetto di casa. L'esperienza consente inoltre agli utenti di regolare l'illuminazione e di aprire e chiudere le porte. Il responsabile della comunicazione e della strategia del marchio di BMW North America, Albi Pagenstert, ha dichiarato: “Sappiamo che i nostri clienti si aspettano campagne uniche e innovative per due dei veicoli più unici e innovativi nella storia del nostro marchio e Google Cloud ci ha aiutato a creare qualcosa di molto speciale da condividere con loro”. L'esperienza di realtà aumentata è sicuramente interessante e BMW ha dichiarato che può essere “visita al meglio cliccando sul sito bmwusa.com, che fornisce un collegamento diretto nell'app Google per Android e iOS”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/03/2022