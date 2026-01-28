Lunga vita al V8! CLE Mythos è la nuova arma di Mercedes-AMG

Quando si parla di Limited Edition di Mercedes-Benz, non ci sono dubbi che si tratta di un modello che lascerà il segno nei tempi a venire. Oggi parliamo di proprio di un modello in tiratura estrememente limitata, la Mercedes CLE Mythos, rappresenta la seconda proposta della serie speciale Mythos, inaugurata dalla Pure Speed derivata dalla SL (guarda Mercedes Mythos Pure Speed).

Un nuovo capitolo della serie Mythos

Le prime immagini teaser diffuse da Mercedes mostrano una coupé dall’impostazione decisamente più estrema rispetto alla CLE 53 AMG attualmente in gamma, confermando l’approccio radicale riservato a questa linea esclusiva.

Mercedes CLE Mythos: un nuovo progetto della supersportiva in tiratura limitata

Design esterno più aggressivo

Il prototipo immortalato nelle immagini, ancora coperto dalla livrea mimetica, si distingue per un paraurti anteriore completamente ridisegnato. La presa d’aria inferiore è particolarmente ampia e affiancata da elementi che ricordano alette aerodinamiche attive, soluzioni già viste su sportive come la Porsche 911.

La grande griglia resta fedele allo stile AMG, mentre i cerchi appaiono di dimensioni ben superiori rispetto a quelli della CLE 53.

Dettagli posteriori e soluzioni racing

Al posteriore la Mercedes CLE Mythos si differenzia in modo netto. I terminali di scarico passano dalla configurazione rotonda a quattro elementi squadrati, tipici delle AMG con motore V8.

Spicca inoltre un grande alettone fisso in stile motorsport, che sostituisce il più discreto spoiler della versione standard. Attraverso il lunotto è visibile anche un roll-bar, probabilmente installato per le fasi di test dinamico.

Mercedes CLE Mythos: nuovo motore V8 con oltre 650 CV e aerodinamica ottimizzata

Motore V8 e trazione posteriore

Secondo le indiscrezioni, la CLE Mythos dovrebbe adottare la prima declinazione ad alte prestazioni del nuovo V8 Mercedes da 4,0 litri con albero a gomiti piatto.

Le immagini dei test sul fondo innevato fanno pensare che la sportiva sia a trazione posteriore. La potenza stimata supera i 650 CV, con una coppia di circa 800 Nm. Ma per adesso si tratta di ipotesi, sia chiaro.

Mercedes CLE Mythos: secondo modello della serie Mythos dopo la Pure Speed su base SL

Produzione limitata per pochi eletti

Mercedes-AMG (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) non ha ancora comunicato numeri di produzione e prezzo, ma l’appartenenza al programma Mythos lascia prevedere una tiratura molto limitata. Come accaduto per la Pure Speed, prodotta in 250 esemplari, anche la CLE Mythos sarà destinata a una nicchia esclusiva e molto selezionata di clienti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/01/2026