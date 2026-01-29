Nuova Mercedes Classe S, le foto sfuggono online prima della presentazione ufficiale

Trapelano online le prime immagini della nuova Mercedes Classe S 2027: design rivisto e novità su motori e guida autonoma

Il debutto ufficiale è questione di ore, ma la nuova Mercedes Classe S ha già fatto la sua comparsa in rete. Un classico del mondo automotive: mentre a Stoccarda tutto è pronto per la presentazione, una prima immagine della berlina ammiraglia è trapelata online, anticipando quello che Mercedes aveva in programma di svelare sul palco.

Lo scatto “rubato” dal backstage

L’immagine in questione sembra essere stata scattata con uno smartphone durante un evento riservato alla stampa. Pubblicata inizialmente su alcuni profili social mostra una Classe S color argento ripresa da una prospettiva anteriore a tre quarti.

All’inizio non sono mancati i dubbi sull’autenticità della foto, ma diverse fonti tedesche hanno confermato che si tratta di un’immagine reale. Tra queste anche la rivista Auto Motor und Sport, presente all’evento al momento della diffusione dello scatto.

Design: continuità, ma con dettagli più sportivi

Osservando la foto trapelata, emergono alcune novità stilistiche. Le luci diurne a LED con firma a stella sono uno degli elementi più evidenti, insieme alla calandra con cornice nera, una soluzione già vista sulla nuova Classe E.

Il frontale appare più dinamico grazie alle prese d’aria in nero lucido, mentre cerchi dal design sportivo e minigonne ben visibili fanno pensare a un allestimento AMG Line, pensato per enfatizzare il lato più grintoso dell’ammiraglia tedesca.

Tecnica e futuro: V8 e guida autonoma

Secondo le indiscrezioni, la Classe S Model Year 2027 potrebbe introdurre un nuovo V8 con albero motore piatto (flat-plane crank), una scelta tecnica insolita per una berlina di lusso, ma capace di regalare un carattere più sportivo.

In parallelo, Mercedes dovrebbe alzare ulteriormente l’asticella sul fronte della guida autonoma, con sistemi evoluti che anticipano il futuro della mobilità premium.

Attesa agli sgoccioli

In attesa della presentazione ufficiale, il leak ha già acceso i riflettori sulla nuova Classe S. E se queste prime immagini sono un assaggio di ciò che verrà, l’ammiraglia Mercedes sembra pronta a rinnovarsi senza rinnegare il proprio DNA.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/01/2026