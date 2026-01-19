A me gli occhi! Nuova Mercedes CLE cambia volto, ecco come

L'elegante sportiva di Stoccarda è stata avvistata durante i test dinamici: il restyling porta a bordo novità su fari, paraurti e tecnologia, con debutto atteso nel 2027

La Mercedes CLE ha raccolto l’eredità della Classe C Coupé e della Classe E Coupé sotto forma di un modello che coniuga eleganza e sportività in modo equilibrato. L’auto, declinata anche nelle varianti cabriolet, convince per il giusto mix fra comfort e piacere di guida alla… Mercedes, con la consueta impronta premium dei modelli della Stella (leggi la prova di Mercedes CLE 300 4Matic Coupé).

Ebbene, dopo tre anni dal lancio, e già ora di una rinfrescata al look e i prototipi pizzicati durante i collaudi ce lo confermano. Scopriamo cosa c’è di nuovo sotto le (poche) pellicole mimetiche. Il modello aggiornato, atteso tra il 2027 e il 2028, mostra già alcune differenze evidenti rispetto alla versione attuale, vediamo quali.

Nuova Mercedes CLE: i muletti della coupé fotografati durante i test dinamici invernali

Design anteriore più riconoscibile

Le novità più chiare riguardano il frontale. La Mercedes CLE sarà facilmente distinguibile grazie ai nuovi fari con firma luminosa a stella. Cambia anche la griglia, mentre il paraurti anteriore appare ridisegnato con prese d’aria e finiture aggiornate, enfatizzando il carattere sportivo della coupé.

Nuova Mercedes CLE: un design elegante che cambia soprattutto davanti

Potrebbe cambiare anche dietro

Il prototipo avvistato mostra lo stesso lato B del modello attuale, ma non resterà invariato. Sono attesi nuovi fanali, probabilmente con grafica a stella, oltre a un paraurti e a un diffusore rivisti. Possibili anche nuove finiture per i terminali di scarico.

Interni: aggiornamenti mirati

Considerata la recente introduzione della CLE, l’abitacolo non subirà rivoluzioni. La coupé Mercedes dovrebbe ricevere aggiornamenti software per il sistema d'infotainment e il quadro strumenti digitale, oltre a un possibile nuovo volante e a sistemi ADAS più evoluti di quelli attuali.

Nuova Mercedes CLE: il frontale lascia intravvedere nuovi fari, mascherina e paraurti

Evoluzione e non rivoluzione

Al momento non ci sono conferme su nuove motorizzazioni, quindi la lineup rimarrà sostanzialmente con varianti mild-hybrid benzina e diesel, anche nelle pepate versioni AMG. Quindi la futura Mercedes CLE dovrebbe mantenere le configurazioni attuali, con un leggero aumento di prezzo al lancio (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia).

Insomma, la tedesca arriverà come evoluzione mirata, più che rivoluzione di un modello che nella sua nicchia riscuote un buon successo. A voi piace Mercedes CLE new look? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2026