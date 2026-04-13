Volkswagen Golf: ad aprile il prezzo parte da 27.900 euro. L’offerta

Ad aprile è lei la protagonista: la nuova Volkswagen Golf torna sotto i riflettori con una proposta commerciale che punta dritto al cuore del segmento. Al centro dell’offerta c’è la versione 1.5 TSI da 115 CV in allestimento Edition Plus, una serie speciale che si porta a casa da 27.900 euro in caso di permuta o rottamazione.

Volkswagen Golf eHybrid, il frontale

Motore 1.5 TSI: prestazioni e consumi

Sotto il cofano lavora il noto quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri, capace di erogare 115 CV e 220 Nm tra 1.500 e 3.000 giri/min. Abbinato al cambio manuale a sei marce, garantisce uno 0-100 km/h in 9,9 secondi e una velocità massima di 203 km/h, il tutto con consumi dichiarati WLTP di 5,2 l/100 km.

Volkswagen Golf eHybrid, 3/4 posteriore

Allestimento Edition Plus: le dotazioni di serie

Il vero punto forte, però, è il rapporto tra prezzo e contenuti. Con un sovrapprezzo di soli 200 euro rispetto alla versione Life, la Edition Plus alza sensibilmente l’asticella della dotazione. Nel pacchetto trovi già inclusi sistemi di assistenza alla guida evoluti e una ricca dotazione tecnologica.

Sul fronte sicurezza, la compatta tedesca mette sul piatto un pacchetto completo di ADAS, con Adaptive Cruise Control predittivo, assistente al mantenimento di corsia tutti i sensori che servono per gli aiuti alla guida: anche quelli che sorvegliano l'angolo cieco e che ti assistono in retromarcia. Oltre al parcheggio semi-automatico Park Assist e alla retrocamera.

A questi si aggiungono funzionalità sempre più richieste come il riconoscimento dei segnali stradali e il controllo automatico degli abbaglianti, con fari LED anteriori e posteriori.

E ancora rispondono presente il sistema Keyless completo, la ricarica wireless per lo smartphone, Apple CarPlay e Android Auto wireless, strumentazione da 10,25'' e infotainment da 12,9'', il clima automatico, lo specchietto interno auto-oscurante e i vetri privacy.

Volkswagen Golf eHybrid, volante e strumentazione

Volkswagen Golf eHybrid: offerta plug-in con finanziamento

Per chi guarda all’elettrificazione, la Edition Plus è disponibile anche in versione ibrida plug-in. In questo caso entra in gioco la Golf eHybrid da 204 CV DSG, proposta con la formula Progetto Valore Volkswagen.

L’offerta prevede un anticipo di 5.000 euro e un canone mensile di 339 euro per 36 mesi, con TAN fisso al 5,99% e TAEG del 6,92%: tutto grazie a un vantaggio cliente superiore ai 6.000 euro legato al Bonus Super Ibrido.

Al termine puoi restituirla, sostituirla o saldarla a 26.213 euro. Per conoscere tutti i dettagli, le condizioni complete e le note legali, il riferimento resta il sito ufficiale di Volkswagen Italia.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/04/2026