Volkswagen Golf: ad aprile il prezzo parte da 27.900 euro. L’offerta

Ad aprile è lei la protagonista: la nuova Volkswagen Golf torna sotto i riflettori con una proposta commerciale che punta dritto al cuore del segmento. Al centro dell’offerta c’è la versione 1.5 TSI da 115 CV in allestimento Edition Plus, una serie speciale che si porta a casa da 27.900 euro in caso di permuta o rottamazione.
Volkswagen Golf eHybrid, il frontale
Motore 1.5 TSI: prestazioni e consumi
Sotto il cofano lavora il noto quattro cilindri turbo benzina da 1,5 litri, capace di erogare 115 CV e 220 Nm tra 1.500 e 3.000 giri/min. Abbinato al cambio manuale a sei marce, garantisce uno 0-100 km/h in 9,9 secondi e una velocità massima di 203 km/h, il tutto con consumi dichiarati WLTP di 5,2 l/100 km.
Volkswagen Golf eHybrid, 3/4 posteriore
Allestimento Edition Plus: le dotazioni di serie
Il vero punto forte, però, è il rapporto tra prezzo e contenuti. Con un sovrapprezzo di soli 200 euro rispetto alla versione Life, la Edition Plus alza sensibilmente l’asticella della dotazione. Nel pacchetto trovi già inclusi sistemi di assistenza alla guida evoluti e una ricca dotazione tecnologica.
Sul fronte sicurezza, la compatta tedesca mette sul piatto un pacchetto completo di ADAS, con Adaptive Cruise Control predittivo, assistente al mantenimento di corsia tutti i sensori che servono per gli aiuti alla guida: anche quelli che sorvegliano l'angolo cieco e che ti assistono in retromarcia. Oltre al parcheggio semi-automatico Park Assist e alla retrocamera.
A questi si aggiungono funzionalità sempre più richieste come il riconoscimento dei segnali stradali e il controllo automatico degli abbaglianti, con fari LED anteriori e posteriori.
E ancora rispondono presente il sistema Keyless completo, la ricarica wireless per lo smartphone, Apple CarPlay e Android Auto wireless, strumentazione da 10,25'' e infotainment da 12,9'', il clima automatico, lo specchietto interno auto-oscurante e i vetri privacy.
Volkswagen Golf eHybrid, volante e strumentazione
Volkswagen Golf eHybrid: offerta plug-in con finanziamento
Per chi guarda all’elettrificazione, la Edition Plus è disponibile anche in versione ibrida plug-in. In questo caso entra in gioco la Golf eHybrid da 204 CV DSG, proposta con la formula Progetto Valore Volkswagen.
L’offerta prevede un anticipo di 5.000 euro e un canone mensile di 339 euro per 36 mesi, con TAN fisso al 5,99% e TAEG del 6,92%: tutto grazie a un vantaggio cliente superiore ai 6.000 euro legato al Bonus Super Ibrido.
Al termine puoi restituirla, sostituirla o saldarla a 26.213 euro. Per conoscere tutti i dettagli, le condizioni complete e le note legali, il riferimento resta il sito ufficiale di Volkswagen Italia.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life
|115 / 85
|31.350 €
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|31.550 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life
|150 / 110
|33.150 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus
|150 / 110
|33.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG
|115 / 85
|34.000 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG
|115 / 85
|34.200 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life
|115 / 85
|34.700 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|34.900 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style
|150 / 110
|35.500 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG
|115 / 85
|36.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG
|115 / 85
|36.550 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG
|115 / 85
|36.850 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.150 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|38.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|38.650 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG
|150 / 110
|38.750 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|38.950 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG
|150 / 110
|41.100 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|41.300 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|41.600 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG
|150 / 110
|43.250 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|43.450 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG
|150 / 110
|45.200 €
|Golf 2.0 TSI GTI DSG
|265 / 195
|46.350 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG
|177 / -
|49.200 €
|Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION
|333 / 245
|62.700 €
|Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION
|333 / 245
|68.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf