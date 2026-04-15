Volkswagen ID.3 Neo, l'elettrica si rinnova: nuovi interni, più tecnologia e fino a 630 km

Fa il suo debutto la nuova Volkswagen ID.3 Neo, cioè il restyling della ID.3. Non c'è solo un cambio di nome perché l'aggiornamento è particolarmente sostanzioso in quanto coinvolge esterni, interni e anche le motorizzazioni. Le prevendite partiranno già da questo mese di aprile. I prezzi della nuova gamma per il momento non sono stati comunicati ma presto dovrebbero arrivare maggiori dettagli.

Volkswagen ID.3 Neo

Volkswagen ID.3 Neo, esterni e interni: ecco come cambia

Partiamo dalle novità di design che si concentrano soprattutto davanti. Volkswagen fa sapere che ha adottato il nuovo linguaggio di design chiamato ''Pure Positive'' che vedremo in futuro anche su altri modelli della gamma del costruttore tedesco. Il frontale è stato quindi ridisegnato e presenta adesso un nuovo elemento luminoso che collega i fari a loro volta rivisti. Al centro, il logo Volkswagen illuminato. Il tetto, lo spoiler posteriore e il portellone del bagagliaio sono verniciati in tinta con la carrozzeria per conferire alla compatta tedesca di poco meno di 4,3 metri di lunghezza (4.265 mm), un aspetto più slanciato e dinamico. Con questo profondo aggiornamento, arrivano anche cerchi in lega dal nuovo design.

Volkswagen ID.3 Neo

Importanti passi avanti anche per l'abitacolo. Volkswagen ha voluto alzare l'asticella della qualità attraverso l'introduzione di nuovi rivestimenti. Il volante multifunzione è stato completamente riprogettato, con una corona appiattita nella parte superiore e inferiore e pannelli dei pulsanti dalla struttura chiara. Parlando della tecnologia, il quadro strumenti digitale dispone adesso di uno schermo da 10,25 pollici, mentre il nuovo sistema infotainment Innovision può contare su di un display touch da 13 pollici. Importante, non tutto si gestisce dall'infotainment. Nella nuova Volkswagen ID.3 Neo sarà possibile gestire alcune delle principali funzioni attraverso dei comandi fisici, come quelli per il climatizzatore.

Volkswagen ID.3 Neo

Nel sistema multimediale è stato integrato un nuovo app store che consente di attivare o estendere funzioni e servizi in modo digitale, flessibile e specifico per ogni veicolo. Come per uno smartphone, è possibile scaricare app popolari in ambiti quali audio, streaming video, parcheggio, ricarica e giochi. Grazie alla piattaforma MEB, Volkswagen ha potuto ottimizzare lo spazio all'interno dell'abitacolo per garantire comfort anche nei lunghi viaggi. Il bagagliaio offre una capacità di 385 litri.

Motori e autonomia

Novità importanti anche per il powertrain. Al lancio, il nuovo modello sarà disponibile in tre allestimenti (Trend, Life e Style) e con tre livelli di potenza, oltre a tre diverse capacità di batteria. Più nello specifico, si potrà scegliere tra versioni in grado di erogare 125 kW (170 CV), 140 kW (190 CV) e 170 kW (231 CV). Il modello da 125 kW è abbinato a una batteria da 50 kWh (netti). Questa è la configurazione standard dell'ID.3 Neo Trend. Le versioni ID.3 Neo Life e ID.3 Neo Style saranno inoltre configurabili con una batteria da 58 kWh (netti) e motore da 140 kW, oltre che con una batteria da 79 kWh (netti) e motore da 170 kW. Nel modello con l'accumulatore di maggiore capacità, l'autonomia arriva a 630 km WLTP. Abbiamo poi 494 km con la batteria da 58 kWh e 417 km con quella da 50 kWh.

Volkswagen ID.3 Neo

Parlando della ricarica, in corrente continua si può fare rifornimento di energia fino a una potenza massima di 105 kW con le batterie da 50 e 58 kWh. Si sale a 183 kW con quella da 79 kWh. Non mancherà nemmeno la funzione vehicle-to-load per alimentare dispositivi elettrici fino a 3,6 kW con l'energia della batteria di trazione.

Ovviamente non manca un completo pacchetto di sistemi ADAS per disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2. Tra gli optional figurano un head-up display con realtà aumentata, un ampio tetto panoramico, il sistema Area View a 360 gradi, la funzione massaggio e memoria per i sedili anteriori, un impianto audio premium Harman Kardon, la funzione memoria per il Park Assist Pro e una staffa rimovibile per il montaggio di un portabiciclette sul gancio di traino (fino a 75 kg di carico).

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026