Ecco nuova Volkswagen Taigun 2026. Scritto proprio così

Notizie dal mondo: Volkswagen aggiorna Taigun, il SUV che già dal nome sembra una Tiguan passata in lavatrice con programma rapido.

E infatti, l’assonanza non è casuale: stessa famiglia, stesso DNA, solo che è più piccolo (4 metri e 22) e che è in vendita soltanto in India e in Messico. Europa esclusa, grazie e arrivederci.

Volkswagen Taigun 2026: made in India, for India

Il restyling 2026 pesca a piene mani dal magazzino globale VW: davanti spunta la faccia del cinese Tharu XR, con griglia più sottile e fari più affilati, mentre dietro arrivano nuovi LED a tutta larghezza, più alla Taigo (altra cugina di alfabeto VW).

Volkswagen Taigun 2026 visto da dietro

Dentro, solita rivoluzione digitale: infotainment da 10,1”, quadro da 8”, sedili ventilati e un tetto panoramico che sembra voler competere con il cielo di Mumbai.

Sotto il cofano, nessuna sorpresa: i soliti 1.0 e 1.5 TSI, ma il ''mille'' guadagna un automatico a 8 rapporti, visto che pare che laggiù si lamentassero.

Volkswagen Taigun 2026

Produzione già partita a Pune, preordini aperti. Noi europei? Niente Taigun, ve l'abbiamo già detto. Ci resta solo l’anagramma. E forse, un po’ di invidia?

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/04/2026