Volkswagen Caddy 2026: il multispazio si evolve tra lavoro e tempo libero

Il Volkswagen Caddy, vicolo commerciale di grande successo della casa di Wolsburg, si aggiorna con un restyling mirato che ne rafforza l’identità (guarda la prova di VW Caddy 2021).
Design rinnovato e numeri da leader
Il nuovo frontale introduce un paraurti ridisegnato, affiancato da inedite colorazioni e cerchi in lega fino a 18 pollici. Il modello, pilastro della gamma commerciale di VW (guarda la homepage di Volkswagen Italia), continua a distinguersi nel suo segmento, confermandosi tra i più venduti nel 2025 con oltre 110.000 unità consegnate. Dal 2003 a oggi, la produzione del Caddy ha raggiunto quasi 2,9 milioni di esemplari nello stabilimento polacco di Poznań.
Volkswagen Caddy 2026: debutta l'inedito multispazio, nella foto in versione California
Gamma completa e soluzioni intelligenti
Pensato come multispazio versatile, il modello offre numerose configurazioni tra trasporto persone e merci. Il furgone è disponibile in varianti a passo corto o lungo (Maxi), con motori benzina, diesel e plug-in eHybrid. Il nuovo Caddy PHEV 2026 garantisce fino a 620 km di autonomia complessiva, con oltre 120 km in elettrico. Tra i punti di forza:
- Ampia capacità di carico fino a oltre 3.100 litri
- Traino fino a 1.500 kg
- Configurazione da 5 a 7 posti
- Porte scorrevoli con chiusura elettrica
Volkswagen Caddy 2026: la variante finestrata per trasporto passeggeri
Flessibilità e versioni speciali
La proposta di Volkswagen Veicoli Commerciali si distingue per modularità. Il sistema Caddy Flexible permette di trasformare rapidamente l’abitacolo da cinque posti a due posti con vano di carico separato. Non manca la vocazione per il turismo itinerante con il Caddy California, pensato per il tempo libero e dotato anche di letto e mini cucina opzionale, ideale per attività outdoor. Ed è anche un'ottima scelta per le persone con disabilità, sia come conducenti attivi sia come passeggeri, grazie all'ampia gamma di opzioni di allestimento per il furgone a tetto alto.
Volkswagen Caddy 2026: la variante a due posti per trasporto merci
Interni e tecnologia in evoluzione
Il capitolo interni del compatto van tedesco prevede aggiornamenti significativi, tra cui un display centrale più grande e indipendente. Il modello continua a essere apprezzato per comfort, affidabilità e costi di gestione contenuti. Grazie alla sua natura polivalente, il furgoncino tedesco si conferma una soluzione completa per professionisti e famiglie, capace di adattarsi a esigenze quotidiane e progetti più ambiziosi. Ulteriori informazioni sui nuovi interni del van (ma anche sui prezzi) saranno disponibili all'inizio delle prevendite, a metà 2026.A voi piace il nuovo Caddy? Siete per il lavoro o il tempo libero? O magari entrambi? Diteci la vostra.