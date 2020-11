UNO E TRINO Monovolume, mini camper e furgone per il trasporto merci: sono queste le tre anime di Volkswagen Caddy, che ora arriva tutto nuovo, completamente riprogettato sulla piattaforma MQB che adotta anche la Volkswagen Golf 8 (qui la prova in video). Disponibile da fine 2020 con pianale standard o allungato, per una lunghezza del veicolo che va da 4,50 a 4,85 m, nuovo Caddy può essere avere fino a 7 posti. Nella versione da trasporto merci Caddy Cargo il volume di carico è di 3,1 m3, con un piano che raggiunge i 1,787 m di lunghezza per 1,230 m in larghezza tra i passaruota, così da permettere il trasporto di un europallet. Due gli europallet trasportabili con il Cargo Maxi, che ha un volume di carico di 3,7 m3 e un piano lungo fino a 2,150 m.

VUOLE FARE L'AUTO Dal mondo delle automobili Caddy 2021 eredita uno sterzo più diretto che in passato, anzi diretto tout court, visto che bastano 2,5 giri volante per andare da un estremo all'altro della sterzata. L'avantreno è McPherson, mentre al posteriore abbiamo ruote interconnesse con barra Panhard: una soluzione razionale che privilegia la capacità di carico e le eventuali trasformazioni per impieghi speciali, per esempio l'installazione di un montacarichi. Rispetto al vecchio Caddy migliora l'aerodinamica, e non di poco. Il Cx passa infatti dal precedente 0,33 all'attuale valore di 0,30.

TECNOLOGICO Ma è soprattutto nelle dotazioni, tra equipaggiamenti di serie e a richiesta, che il Volkswagen Caddy fa un vero salto di qualità. Per la prima volta può montare un tetto panoramico di 1,4 metri quadri, a dar luce all'abitacolo. E sono ben 19 gli aiuti elettronici alla guida, tra cui l'inedita guida assistita di livello 2, l'assistente alla svolta e il dispositivo Trailer Assist per facilitare le manovre con il rimorchio, già visto su Volkswagen Crafter. A seconda degli allestimenti, la plancia include sistemi radio e di navigazione abbinati a touchscreen con diagonale di 6,5, 8,25 o 10,0 pollici. In particolare, la fusione tra Digital Cockpit e sistema di navigazione top di gamma Discover Pro da 10 pollici da vita a uno scenario digitale completamente inedito.

DIESEL O BENZINA? Motorizzazioni innovative tanto quanto i sistemi di assistenza. Declinato in tre step di potenza (75 cv, 102 cv o 122 cv) e associato alternativamente a cambio manuale a sei rapporti o cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, il 4 cilindri 2.0 TDI si avvale - prima assoluta per un van Volkswagen - di tecnologia twin dosing. Rispetto al modello precedente, le emissioni di ossidi di azoto (NOx) vengono notevolmente ridotte tramite due catalizzatori SCR – uno montato vicino al motore e l’altro lontano da quest’ultimo – ottenendo così un’iniezione doppia di Adblue. Vantaggi anche lato consumi: 4,7 l/100 km nel ciclo combinato NEDC (Caddy 2.0 TDI 102 cv cambio manuale), ovvero 1,4 l/100 km in meno rispetto al motore comparabile del Caddy della generazione precedente. Altrettanto efficiente ed ecocompatibile è il 1.5 TSI turbo benzina da 114 cv. In seguito, è prevista anche la commercializzazione di un motore sovralimentato a metano (1.5 TGI 130 cv).

PREZZI E PROMO Nuovo Caddy Cargo 2.0 TDI 75 cv – uno dei modelli maggiormente apprezzati da artigiani, grandi aziende e fornitori di servizi di ogni genere – viene lanciato sul mercato al prezzo di 22.732,28 euro Iva inclusa. Sin dalla fase di prevendita, disponibili i servizi leasing “All inclusive” con Service Plan e garanzia estesa Extra Time per tutta la durata del finanziamento (48 mesi/80.000 km) e “Business For Free”, che consente al cliente di acquistare la versione Business allo stesso prezzo della versione base, con un vantaggio di 760 euro. Inoltre per i clienti possessori di un veicolo a metano è previsto un ulteriore contributo di 1.200 euro. Nuovo Caddy Space (versione 5/7 posti) da 25.940,00 euro chiavi in mano: con pacchetto “First Pack” (solo su Space e Life) il Digital Cockpit, i cerchi in lega da 16” o 17”, il Keyless Start e i fari Full LED anteriori e posteriori a 1.500 euro anziché 2.900 euro. Per la versione top di gamma Style, infine, in omaggio il sistema di navigazione Discover Media.