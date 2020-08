CADDY SPECIALE Vi avevamo mostrato la quinta generazione di Volkswagen Caddy quest'inverno, in un avvistamento durante i test in Nord Europa. Ora lo storico veicolo commerciale di Wolfsburg cambia faccia ma anche missione: ecco Caddy Mini Camper, la versione dedicata al tempo libero.

MINI CAMPER Stando alle foto teaser, Volkswagen Caddy Mini Camper interpreta la versione a passo corto del comune Caddy. Con una lunghezza di 4.501 mm (+ 93 mm rispetto all'edizione precedente), un'altezza di 1.797 mm (diminuita di 25 mm) e una larghezza di 1.855 mm (+ 62 mm), Caddy Mini Camper ospita un letto di quasi 2 metri con molle a disco, ma anche sedie e tavolo da campeggio, tutti presi in prestito dal fratello maggiore Volkswagen California. Anche se le caratteristiche più interessanti sono certamente sia il vetro panoramico da 1,4 mq, oscurabile così come i finestrini, sia la tenda che può essere posizionata e collegata nella parte posteriore del veicolo, così da estendere lo spazio utile per la zona giorno, o creare una zona notte aggiuntiva.

MOTORI E DOTAZIONI Nuovo Caddy Mini Camper sarà disponibile con motore diesel TDI da 75 o 122 CV e un benzina TSI da 116 CV, tutti omologati Euro 6. Ben 19 i sistemi di assistenza per il comfort e la sicurezza, incluso il Travel Assist, dispositivo che per la prima volta in assoluto consente la guida assistita su tutta la gamma di velocità in un veicolo commerciale Volkswagen. Altra novità per Caddy è rappresentata dal Trailer Assist, funzione che semplifica notevolmente le manovre in retromarcia con rimorchio, così come il Side Assist e il Rear Traffic Alert.

QUANDO ESCE Non è stato ancora divulgato il prezzo per il Caddy Mini Camper, ma la presentazione del veicolo dedicato al tempo libero si terrà ai primi di settembre. Restate collegati.