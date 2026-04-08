ID. Touareg, Volkswagen prepara il ritorno del maxi SUV in chiave elettrica. Ecco perché

A Wolsburg valutano la ID. Touareg: SUV elettrico premium, base tecnica condivisa e attenzione a clienti facoltosi ma riservati

Lo avevamo anticipato circa sei mesi fa: la Volkswagen ID. Touareg potrebbe raccogliere l’eredità del grande SUV tedesco, recentemente uscito di scena (leggi la notizia).

Futuro elettrico per il Touareg

Secondo la stampa inglese, la casa tedesca starebbe valutando un nuovo SUV 100% elettrico per mantenere fidelizzata una clientela di tipo alto-spendente.

Intervistato dal magazine Autocar, Martin Sander ha confermato le prime indiscrezioni dichiarando: “Siamo il marchio del popolo”, ma la Touareg ha ancora “il suo posto”, lasciando aperta la porta a una nuova generazione (leggi l’intervista del manager).

Volkswagen ID: Touareg: un SUV elettrico al posto del modello che sta uscendo di scena

Clienti discreti e posizionamento

Il futuro modello BEV punterebbe a un pubblico specifico: clienti benestanti ma sobri, interessati a qualità e spazio senza ostentazione. Sander descrive questi utenti come imprenditori che preferiscono non presentarsi con un’auto troppo vistosa come una Porsche Macan (guarda la prova di Porsche Macan Turbo). L’obiettivo è offrire un’alternativa che unisca comfort e immagine, mantenendo il posizionamento distintivo del brand rispetto a Porsche.

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Piattaforma e possibili specifiche

Sul piano tecnico, la nuova ID. Touareg potrebbe basarsi su una piattaforma condivisa con modelli premium del gruppo. Tra le ipotesi, un pacco batterie da circa 113 kWh, ricarica rapida fino a 390 kW e trazione integrale con doppio motore. La potenza combinata stimata si aggira intorno ai 435 CV, in linea con le future elettriche di fascia alta.

Tuttavia, il costruttore (guarda la homepage di Volkswagen Italia) potrebbe virare verso soluzioni meno sofisticate per contenere i costi e non andare a sovrapporsi troppo con i SUV di Porsche.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/04/2026