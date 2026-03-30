Nuova Volkswagen ID.1, nel 2027 una city car elettrica sotto i 20.000 mila euro: cosa sappiamo

Volkswagen ha molte interessanti novità da presentare nel 2026 per la sua gamma elettrica e parliamo in particolare delle nuove ID. Polo e ID. Cross che entreranno nel combattuto segmento B dove progressivamente stanno arrivando sempre più modelli a batteria interessanti. Sebbene manchi ancora tempo, il 2027 sarà altrettanto interessante perché il costruttore tedesco porterà al debutto una novità interessane e cioè la sua nuova city car elettrica che sarà offerta a un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Si tratta della versione di produzione del concept ID. Every1 di cui abbiamo visto diverse immagini al momento della presentazione. Lo stile finale non dovrebbe differenziarsi troppo dal prototipo ma c'è ancora un'incognita.

Volkswagen ID.1

Quale sarà il nome?

Inizialmente si pensava alla possibilità che la city car potesse chiamarsi semplicemente Volkswagen ID.1. Poi la casa automobilistica ha iniziato a prendere una strada differente per i nomi delle sue elettriche. Abbiamo visto, ad esempio, che la ID.4 con il restyling si chiamerà ID. Tiguan. Quale sarà quindi il nome della nuova city car elettrica? C'è chi scommette sul ritorno della Lupo o della possibilità che sia riutilizzato il nome della up! che è andata in pensione da pochi anni. Di certo c'è solo che il nome inizierà con ID. Il resto sarà una sorpresa ma nel corso dei prossimi mesi potrebbero arrivare novità.

Architettura software di Rivian

City car si, ma certamente non un'auto semplice o banale. Già perché stando a quanto raccontato in passato dalla stessa Volkswagen, disporrà della nuova architettura software sviluppata da Rivian. Come sappiamo, il marchio tedesco ha investito nell'azienda americana per poter disporre delle sue ultime tecnologie da applicare all'interno delle sue nuove elettriche. Complessivamente la nuova ID.1, per il momento al chiamiamo così, sarà lunga poco meno di 3,9 metri e poggerà sulla piattaforma MEB+, la stessa su cui nasceranno ID. Polo e ID. Cross.

Volkswagen ID.1

Pensata per la città

Forme compatte per potersi muovere agilmente all'interno delle sempre più caotiche strade delle città, per un modello che punterà sulla semplicità ma che non sarà povera dato che comunque all'interno dell'abitacolo offrirà comunque l'accesso a una buona dose di tecnologia a partire da un sistema infotainment di ultima generazione. Sulla meccanica ancora non sappiamo moltissimo e le specifiche finali le conosceremo ovviamente solamente tra diversi mesi. Comunque, stando a quanto detto in passato, dovrebbe avere 95 CV e un'autonomia di 250 km, più che sufficiente per un utilizzo cittadino. La velocità massima raggiungerà i 130 km/h.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/04/2026