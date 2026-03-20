Volkswagen Multivan, un nuovo look con il restyling: ecco come cambierà, le prime immagini ufficiali

Volkswagen ha fornito alcune anticipazioni dell'aggiornamento del Multivan, mostrando le prime foto del restyling e condividendo qualche informazione. Per la presentazione del nuovo modello bisognerà ancora attendere diverso tempo dato che dovrebbe avvenire per la fine dell'estate. In ogni caso possiamo già farci un'idea di quello che sta arrivando. Entriamo quindi nei dettagli sulle novità del facelift della Volkswagen Multivan (qui la nostra prova).

Le novità del Multivan in arrivo

Guardando le immagini si nota subito che la casa automobilistica ha lavorato sopratutto sul frontale che è stato ridisegnato e adesso presenta alcuni richiami alla ID. Buzz. Più nello specifico, le novità riguardano un nuovo paraurti e una grafica a LED più moderna per i fari. Il cambiamento più evidente riguarda le prese d'aria del frontale che abbandonano la struttura a nido d'ape del modello attuale in favore di un aspetto più tradizionale. Il profilo laterale appare invariato, ma la gamma colori è stata aggiornata con tre nuove opzioni bicolore. Inoltre, per la prima volta, Volkswagen Multivan sarà disponibile con una colorazione opaca.

Volkswagen Multivan

Tra le altre novità in arrivo con il restyling, un aggiornamento delle opzioni dei cerchi in lega con un nuovo design per quelli da 17 e 18 pollici. Non sono state mostrate immagini degli interni del nuovo Multivan e quindi non sappiamo esattamente cosa troverà di nuovo chi salirà a bordo di questo modello. Pare che siano comunque in arrivo novità per quanto riguarda il sistema infotainment. In ogni caso, bisognerà attendere la presentazione ufficiale per scoprilo a meno che il marchio tedesco non intenda anticipare prima ulteriori dettagli.

Motori

Non ci sono informazioni precise in merito per quanto riguarda le motorizzazioni ma non dovrebbero essere introdotti particolari cambiamenti. Il nuovo Multivan dovrebbe continuare ad essere proposto con unità diesel e Plug-in. In particolare, ricordiamo che il modello PHEV può contare su di un powertrain da 176 CV e un'autonoma in elettrico di circa 90 km. Il modello diesel, invece, dispone di 150 CV. Riceverà un aggiornamento con l'introduzione di un sistema Mild Hybrid per ridurre consumi ed emissioni? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/03/2026