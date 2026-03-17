Spy: la nuova Volkswagen Tiguan R svelata prima del tempo

A prima vista sembra una normalissima Tiguan in allestimento sportivo. Ma osservando meglio queste foto spia emerge qualcosa di più interessante: Volkswagen Tiguan R è già in fase di sviluppo e la casa tedesca sta preparando la versione più cattiva della gamma.

L’arrivo? Non prima del 2027. Sotto il cofano resterà fedele al classico quattro cilindri turbo 2.0 TSI, ancora una volta protagonista della ricetta ad alte prestazioni del SUV tedesco.

Volkswagen Tiguan R 2027, dettaglio della griglia anteriore

Indizi nascosti nel frontale

Il prototipo immortalato in strada potrebbe sembrare una semplice Volkswagen Tiguan R-Line, ma il frontale racconta una storia diversa. Ai lati del paraurti compaiono prese d’aria completamente aperte, un dettaglio che tradisce ambizioni ben più sportive.

Sul lato destro, ad esempio, si intravede chiaramente il radiatore dell’intercooler. Anche la traversa sopra la sottile griglia inferiore cambia look: qui è rifinita in nero lucido invece che nel consueto satinato.

Piccoli particolari che anticipano il linguaggio stilistico della futura Tiguan R, un progetto di cui si parlava già oltre due anni fa quando il reparto Volkswagen R stava valutando perfino soluzioni motoristiche diverse da quelle poi scelte.

Volkswagen Tiguan R 2027, vista laterale: notare i dischi freno forati

Freni maggiorati e quattro scarichi

A tradire la vera identità del prototipo sono anche le componenti tecniche. All’anteriore spuntano dischi freno forati, nascosti dietro cerchi da 19 pollici dal design piuttosto discreto ma abbinati a pneumatici generosi da 235/50 R19.

Dietro, invece, la scena è dominata da quattro terminali di scarico divisi in due coppie: un marchio di fabbrica per i modelli R più grintosi. Un dettaglio che non lascia dubbi sulla vocazione sportiva del SUV.

Volkswagen Tiguan R 2027, il posteriore con quattro scarichi

Dentro: atmosfera R

L’interno non è stato ancora fotografato, ma è facile immaginare un ambiente molto vicino a quello della Tiguan R-Line, arricchito da qualche tocco racing. Sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara con logo R sui poggiatesta, fianchetti più pronunciati per contenere meglio il corpo in curva e inserti nero lucido sparsi nella plancia.

Non mancheranno volante multifunzione con inserti in alluminio satinato, tappetini dedicati e una strumentazione digitale con grafica specifica per la guida sportiva.

Volkswagen Tiguan R 2027, il frontale

Niente ibrido plug-in

La vera sorpresa riguarda però la meccanica. Durante i test nei dintorni del Nürburgring gli ingegneri stanno lavorando soprattutto sulla messa a punto del telaio, che includerà sospensioni adattive DCC Pro e trazione integrale 4Motion.

Contrariamente a quanto si poteva immaginare, la nuova Tiguan R non adotterà un sistema plug-in hybrid: per Volkswagen sarebbe troppo pesante per un modello votato alle prestazioni. Al suo posto rimarrà il collaudato 2.0 TSI da oltre 300 CV, assistito da tecnologia mild hybrid a 48 volt e abbinato al cambio automatico DSG a sette rapporti.

Tradotto: meno elettrificazione, più carattere. E per un SUV con la lettera R sulla coda, probabilmente è esattamente ciò che ci si aspetta.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2026