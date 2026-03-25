Nuova Volkswagen T-Roc R 2027 si scatena al Nürburgring: il debutto si avvicina

Continua lo sviluppo della nuova Volkswagen T-Roc R, versione più sportiva della seconda generazione del crossover tedesco. Questa volta, la casa automobilistica ha scelto le curve del Nürburgring per mettere a punto l'assetto di questo modello e mettere alla frusta la sua meccanica. La nuova tornata di foto spia permette quindi di vedere in azione la T-Roc R tra le curve dell'inferno verde. Come possiamo osservare, il prototipo del crossosver sportivo presenta una colorazione bianca con un livello di camuffamento ridotto al minimo, con adesivi collocati ai ''posti giusti'' per celare alcuni dettagli del suo design. Si nota subito comunque che si tratta della T-Roc R in virtù del suo body kit dedicato che renderà il suo aspetto più aggressivo.

Nuova Volkswagen T-Roc R, come sarà?

Volkswagen T-Roc R

Le prese d'aria più grandi e spigolose che fiancheggiano la griglia centrale sono chiaramente visibili attraverso il camuffamento e assieme alla nuove minigonne permetteranno di enfatizzare la maggiore sportività di questo modello. Dalla vista laterale si può notare chiaramente che anche lo sbalzo anteriore sarà maggiore, rendendo la nuova T-Roc R più lunga di qualche millimetro, dato che il paraurti è più prominente. Sempre guadando di profilo, possiamo notare la presenza di un impianto frenate con pinze di colore blu tipiche dei modelli Volkswagen R. Guardando bene, si nota che il crossover adotta cerchi in lega da 19 pollici, mentre dietro sono presenti 4 terminali di scarico. L'abitacolo non si vede ma non dovrebbero mancare elementi dedicati come sedili sportivi e rivestimenti specifici per ricordare il DNA di questo modello. Curiosità, il muletto protagonista delle foto spia adotta il sistema di illuminazione ''LED Matrix IQ. Light''.

Motore

Volkswagen T-Roc R

Con la nuova generazione della T-Roc, il crossover ha adottato la piattaforma MQB Evo. Pure la versione R poggerà su questa architettura. Cosa troveremo sotto al cofano? A quanto pare ci sarà il 4 cilindri turbo di 2 litri della Volkswagen Golf R da 333 CV. Tuttavia, per poter rispettare le sempre più stringenti normative sulle emissioni, pare che sarà abbinato a un sistema Mild Hybrid. Non mancheranno il cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti e la trazione integrale 4Motion di serie con torque vectoring. Il debutto della nuova Volkswagen T-Roc R? Si prevede tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026